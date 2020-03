Ballard Power-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei der Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power gehen die volatilen Tage weiter. In der vergangenen Woche büßte der Anteilsschein im Zuge der allgemeinen Marktschwäche in der Spitze mehr als 40 Prozent ein und erreichte im Laufe des Freitags ein Verlaufstief bei 6,43 Euro. Der Tag endete jedoch mit einer grünen Kerze und einem Schlusskurs deutlich oberhalb des Verlaufstiefs. In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



