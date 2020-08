Ballard Power-Aktie – Aktie will nicht nach oben? Kursrutsch voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie Mitte der Woche bei hohen Umsätzen mit einem Test der 50-Tage-Linie. Zudem konnte die Obergrenze einer Range leicht überwunden werden! Soweit positiv! Doch so richtig gut sieht der Chart nicht aus! Denn die Umsätze steigen deutlich in den vergangenen Handelstagen an. Doch die Aktie kann sich nicht wirklich dynamisch nach oben bewegen. Dies könnte darauf hinweisen, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung