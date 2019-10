Ballard Power Aktie: 25 % und mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power zeigte sich auch am Dienstag stark. Die Aktie wird magisch von der 5-Euro-Marke angezogen. Die Nachrichtenlage gibt derzeit einen Anstieg von möglicherweise mehr als 25 % her. Denn: Der Wert profitiert von einem größeren Auftrag aus Deutschland, über den wir an dieser Stelle berichtet haben. Der Bereich der Schiffsenergie, um den es geht, dürfte angesichts der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung