Ballard Power Aktie: 11. März vormerken!

Am Mittwoch teilte die Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power“) mit: Die neuen Zahlen soll es am 11. März geben, dann soll es auch einen „conference call“ geben. Auf der Internetseite finden sich Angaben dazu, wie Interessierte an dem „conference call“ teilnehmen können. Nach dem „Call“ soll der webcast auch auf der Internetseite des Unternehmens archiviert werden. Es geht dann um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!