Ball: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Für die Aktie Ball stehen per 11.08.2019, 17:03 Uhr 77.46 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ball zählt zum Segment "Metall- und Glasbehälter".

Wie Ball derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,6 liegt Ball auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (1 Prozent). Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 26,75 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ball-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 59,36 USD. Der letzte Schlusskurs (77,46 USD) weicht somit +30,49 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (70,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,84 Prozent), somit erhält die Ball-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Ball-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Ball liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 64,71 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (77,46 USD) könnte die Aktie damit um -16,45 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Ball-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.