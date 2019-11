Ball der Streitkräftebasis 2019 (FOTO)

Bonn (ots) - Ausgelassene Stimmung auf dem traditionellen, siebten "Ball derStreitkräftebasis" am vergangenen Freitag im Bonner Maritim-Hotel. Rund 1000Gäste aus Militär, Politik und Gesellschaft waren der Einladung des Inspekteursder Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis sowie des Präsidentender Bundespolizei, Dieter Romann, gefolgt. Streitkräftebasis und Bundespolizeiarbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben seit Jahren eng und partnerschaftlichzusammen. "Der gemeinsame Ball verleiht der engen Verbundenheit sowie dergegenseitigen Wertschätzung von Bundeswehr und Bundespolizei sichtbarenAusdruck", so Generalleutnant Martin Schelleis.Ein Höhepunkt war die Ehrung derBundeswehrsportlerinnen und Sportler des Jahres, Der unterschenkelamputierteParasportler Johannes Floors ist Doppelweltmeister im 100-und 400-Meterlauf undnahm die Auszeichnung von General Schelleis für seine herausragenden Leistungenpersönlich entgegen. Hauptfeldwebel Eric Frenzel, Nordischer Kombinierer undmehrfacher Gold-und Silbermedaillengewinner sowie Stabsunteroffizier GesaKrause, die bei den vergangenen Leichtathletikweltmeisterschaften den drittenPlatz im 3000-Meter Hürdenlauf belegte, waren per Video zugeschaltet. DieBundeswehr fördert den Spitzensport in ihren Sportfördergruppen. Auch in diesemJahr fand wieder eine große Tombola statt, bei der über 20.000 Euro für einenguten Zweck, genauer gesagt für das Bundeswehr-Sozialwerk und für denFörderverein zur Unterstützung der Arbeit mit Versehrten gespendet wurden. DieBallgäste feierten bis tief in die Nacht und freuen sich schon jetzt auf den 8.Ball am 27.November 2020. In 2020 feiert die Streitkräftebasis als zweitgrößterOrganisationsbereich der Bundeswehr ihr 20-jähriges Bestehen, so dass auch derBall gewiss ein ganz besonderer sein wird.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisTelefon: +49 (0)228 / 5504 - 1112KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114358/4454919OTS: Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell