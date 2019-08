Balkon sanieren - Wohlfühloase sichern / Schnelle und nachhaltige Profilösung (FOTO)

Köln/Kürten (ots) -Der eigene Balkon ist für viele eine Oase im Alltag. Häufig wirder liebevoll begrünt, möbliert und dekoriert. Selbst der "Urlaub aufBalkonien" erfreut sich steigender Beliebtheit. Statistiken zufolgeverfügen inzwischen mehr als 57,3 Millionen Menschen in Deutschlandüber das Privileg, eine Wohnung mit Balkon oder Terrasse zu haben.Bautechnisch betrachtet sind diese Oasen aber oft eine Schwachstelledes Hauses. Abnutzung und Witterung sowie schlechte Abdichtungenlassen Feuchtigkeit ins Haus eindringen, Wärme entweichen undSchimmelpilz auf den ausgekühlten Innenseiten der Außenwändeentstehen. Eine Zustandskontrolle lohnt sich also - eineprofessionelle Sanierung allemal."Wir beobachten das Problem schon seit langem", erläutertDiplom-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertretender technischer Leiterdes Sanierungsunternehmens ISOTEC. "Doch jetzt haben wir einequalitativ hochwertige Lösung für die Balkonsanierung entwickelt, dievon unseren Profis in kurzer Zeit und mit langfristiger Wirksamkeitausgeführt wird."Beim Vor-Ort-Termin identifizieren die Sanierungsexperten diegenaue Schadenursache. Die Ausführung erfolgt dann in fünf Stufen.Zunächst wird der Oberbelag und die vorhandene Abdichtung bis auf dietragfähige Unterkonstruktion entfernt. Je nach Bedarf wird daraufhinein Gefälleestrich erstellt, damit auch Regenwasser zuverlässigabfließen kann. Daraufhin wird die Balkonoberfläche fachmännischgrundiert. "Bei der Balkonsanierung benötigen vor allem Details, wiezum Beispiel Türanschlüsse oder Wandanschlüsse, besondereAufmerksamkeit", betont Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor. "Mit unseremzertifizierten Flüssigkunststoff oder unserer Kombiflexabdichtungwerden diese kritischen Stellen mitsamt der Balkonflächeabgedichtet." Für die optische Gestaltung der sogenannten Schutz- undNutzschicht gibt es einige Alternativen. Ein dünnschichtigerMarmorkiesel-, Quarzbelag und eine Beschichtung mitColorships-Einstreuung sind möglich. Ist eine ausreichende Aufbauhöhevorhanden, dann zeigen Platten- oder Holzbeläge hochwertigeErgebnisse.Die eingesetzten Produkte bei der ISOTEC-Balkonsanierung sindzertifiziert, geruchsneutral und frei von umweltschädlichenSubstanzen. "Eine umfangreiche Prüfung und die ökologischeVerträglichkeit der eingesetzten Produkte haben für uns einen großenStellenwert. Damit bieten wir den Bewohnern eine langfristige undauch nachhaltige Sanierung", betont Ingenieur Molitor.Pressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecher Thomas BahneCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84 76 0Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell