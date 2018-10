Balkans Geopolitical Center: Europäische Experten mahnen die Wiederherstellung der Prinzipien der Dayton-Vereinbarung für Bosnien an

Banja Luka, Bosnien und Herzegowina (ots/PRNewswire) -Nach Treffen mit höchsten Führungsvertretern der Republik Serbienunterstützt eine Delegation westeuropäischer Politiker Rufe nach derUnabhängigkeit der Republik, falls der Hohe Repräsentant und andereausländische Amtsträger weiterhin die Bestimmungen derDayton-Vereinbarung von 1995 verletzen sollten, mit der derBosnien-Krieg endete.Die Gruppe mit fünf Mitgliedern, die vom Balkans GeopoliticalCenter eingeladen wurde, um die Vorbereitungen für die Bosnien-Wahlam 7. Oktober zu beaufsichtigen, sagte bei einer Pressekonferenz inBanja Luka, der Hauptstadt der Republik Srpska, dass sie der Ansichtsei, Bosnien-Herzegowina sei "undemokratisch" und "sehrfunktionsgestört" und die einzige Möglichkeit sei die Abspaltung,falls dies der Wille der Bürger der Serbischen Republik sei.Johannes Hübner, ein früherer Abgeordneter der FreiheitlichenPartei Österreichs im österreichischen Parlament, betonte dieNotwendigkeit, das Dayton-Friedensabkommen zu respektieren. Er sagte,die EU behaupte die Demokratie als einen ihrer zentralen Werte undsolle daher respektieren, was das Volk wünsche - und nicht das, wasirgendwelche internationalen Vertreter wünschten. Laut Hübner wäre esmöglich, schnell zu einer dauerhaften Lösung zu kommen, wenn die EUden Willen aller konstitutionellen Bestandteile vonBosnien-Herzegowina respektierte. Er warnte andererseits, dass sichim nächsten Vierteljahrhundert nichts ändern würde, wenn die EUweiterhin auf einen zentralisierten Staat drängen würde - wie es ihmzufolge das Büro des Hohen Repräsentanten seit Jahren tue.Frank Creyelman, Politiker der Flämischen Allianz und Ehrensenatoraus Belgien, erklärte seine Sympathie für den Wunsch des serbischenVolkes, die, wie er es nennt, "als Bosnien-Herzegowina bekannteMonstrosität" zu verlassen. Er verglich die Situation der Serben inBosnien mit der der Flamen in Belgien, das er als ein weiteres"künstliches Land" bezeichnete. Er sagte, der Rest von Europa stündein der Schuld der Serbischen Republik, da sie ein Hindernis fürillegale arabische Migranten darstelle, die von derbosnisch-muslimischen Mehrheit in Bosnien angezogen würden.Zmago Jelin?i? Plemeniti, der der Slowenischen Nationalpartei imParlament seines Landes vorsteht, sagte, dass der konstitutionelleRahmen, der in Dayton vereinbart wurde, kontinuierlich durchausländische Einmischung kompromittiert worden sei, was zu einerAußerkraftsetzung von 90 Prozent der garantierten Rechte derSerbischen Republik geführt habe. Als Beispiel nannte er dasVerfassungsgericht, das mit zwei Serben, zwei Kroaten, zweimuslimischen Bosniaken und drei Ausländern besetzt sei - mit demErgebnis, dass die Muslime immer in der Mehrheit seien.Der italienische Senator drückte sein Bedauern aus, dass das Motto"Leben und leben lassen" nicht in Bosnien-Herzegowina zur Geltungkomme, wo den Serben das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochenwerde. Sein Landsmann Luca Bellotti, früherer Untersekretär fürLandwirtschaft im letzten Berlusconi-Parlament, sagte, er sei derAnsicht, die Serben sollten von der EU als Partner angesehen werden,nicht nur als Partei, auf die Druck ausgeübt werden könne. Nach ihrenTreffen mit dem Präsidenten der Serbischen Republik drückten sowohlMilorad Dodik als auch die anderen führenden Amtsträger die Hoffnungaus, dass sie in den anstehenden Wahlen erfolgreich seien werden.Pressekontakt:Dr. Srdja TrifkovicProfessor für Internationale BeziehungenInstitut für PolitikwissenschaftUniversität Banja Lukatrifkovic@netzero.com oder +381-64-3344-115Original-Content von: Balkans Geopolitical Center NGO, übermittelt durch news aktuell