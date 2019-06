Balfour Beatty: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

Für die Aktie Balfour Beatty aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse London am 12.06.2019, 05:45 Uhr, ein Kurs von 240,6 GBP geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Balfour Beatty wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Balfour Beatty auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Balfour Beatty aktuell 2. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Balfour Beatty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Balfour Beatty-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Balfour Beatty-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 350 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 45,47 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (240,6 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Balfour Beatty somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.