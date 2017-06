Bald weniger Behandlungsqualität für Patienten? / 12. Europatag der Bundeszahnärztekammer im Zeichen des EU-Dienstleistungspakets

Berlin/Brüssel (ots) - Ist die Qualität in Medizin und Zahnmedizindurch den Wirtschaftskurs der EU gefährdet? Müssen Patienten baldAbstriche bei der Güte ihrer Behandlung machen? Fragen wie diesenging der 12. Europatag der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) am 07. Juni2017 in Brüssel nach, der das von der Europäischen Kommissionvorgestellte Dienstleistungspaket zum Thema hatte. Gemeinsam mitAbgeordneten des Europäischen Parlaments, Vertretern der EuropäischenKommission, der Wissenschaft und betroffener Berufsverbände wurdeüber die Auswirkungen der Kommissionspläne auf regulierte Berufe undinsbesondere Freie (Heil)Berufe diskutiert.Ziel des Dienstleistungspakets ist es, das europäischeWirtschaftswachstum zu beleben. Regeln, wer mit welcher Qualifikationeinen Beruf wie ausüben darf, sog. Berufszugangs- undBerufsausübungsregelungen, werden von der Europäischen Kommissiongrundsätzlich als Wachstumshemmnisse und unnötige Hürden eingestuft.Das Dienstleistungspaket enthält daher einen Vorschlag, dieVerhältnismäßigkeit neuen Berufsrechts zukünftig zu prüfen. NachSchätzungen der Europäischen Kommission könnten 700.000 neueArbeitsplätze in der EU geschaffen werden, wenn man nationaleBerufsregeln auf ein niedrigeres Niveau herunterfährt. DieAuswirkungen auf die Patienten werden dabei allerdings völligausgeblendet.Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt(SPD), brachte im Verlauf des Europatags ihre Bedenken zum Ausdruck:"Es wäre besser gewesen, auf das Dienstleistungspaket ganz zuverzichten und stattdessen die Nutzung bestehender Instrumente, wieetwa die Einheitliche Ansprechstelle oder den europäischenBerufsausweis, zu optimieren."BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel kritisierte die rein ökonomisierteBetrachtung: "Es ist falsch, berufsrechtliche Vorgaben unter einenwachstumshemmenden Generalverdacht zu stellen. Berufszugangs- undBerufsausübungsregeln sichern die hohe Qualität (zahn-)medizinischerBehandlung. Wenn die aktuelle Nivellierungsspolitik fortgesetzt wird,zahlen am Ende Verbraucher und Patienten die Zeche. Gerade in der(Zahn-)Medizin das Qualitätslevel herunterzuschrauben, ist einverantwortungsloses Spiel mit der Gesundheit unserer Patienten."Hinweis:Fotos der Veranstaltung sind auf Nachfrage erhältlich unter:presse@bzaek.dePressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150,E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahn?rztekammer, übermittelt durch news aktuell