Berlin (ots) - Bayerischer Verwaltungsgerichtshof bestätigtAuffassung der Deutschen Umwelthilfe, dass Verkehrsbeschränkungen fürDiesel-Fahrzeuge nötig sindAm Donnerstag, 16.2.2017 verhandelte der BayerischeVerwaltungsgerichtshof öffentlich über Luftreinhaltemaßnahmen undDiesel-Fahrverbote in München. Rechtliche Grundlage ist ein seit 2012bestehendes, rechtskräftiges Urteil, das den Freistaat Bayern dazuverpflichtet, den Luftreinhalteplan München fortzuschreiben. Wegender weitgehenden Untätigkeit von Freistaat und Landeshauptstadt hattedie Deutsche Umwelthilfe (DUH) im November 2015 dasZwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet und einen Antrag aufAndrohung eines Zwangsgeldes wegen andauernder Überschreitung derGrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in München gestellt.Der Vorsitzende Richter am Bayerischen VerwaltungsgerichtshofRainer Schenk erklärte in der Sitzung unmissverständlich: "Es führtkein Weg an Verkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge vorbei." DasGericht sehe darüber hinaus nach wie vor "eklatante Überschreitungendes Stickstoffdioxidwertes" und "keinen günstigen Trend". Zu Europaerklärte Richter Schenk, "dass die EU nicht nur eine Werte- sondernauch ein Grenzwertegemeinschaft ist."Hierzu erklärt der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch:"Wir freuen uns, wie klar das höchste bayerische Verwaltungsgerichtbetont hat, dass Diesel-Fahrverbote unumgänglich sind. Das Gerichthat auch bestätigt, dass unser 2012 erstrittenes Urteil auf "SaubereLuft" weiter gilt und Fahrverbote im Wege der Zwangsvollstreckungdurchgesetzt werden können, sobald das Bundesverwaltungsgericht diesin dem Düsseldorf-Verfahren bestätigt hat, was voraussichtlich imSommer oder Herbst 2017 der Fall sein wird. Bis dahin muss Münchenalles vorbereitet haben, um die Fahrbeschränkungen dann unverzüglicheinzuführen."Links: Zur Pressemitteilung vom 13.2.2017: Diesel-Fahrverbote inMünchen: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof verhandelt am 16.2.2017:http://l.duh.de/8nvsxZur Pressemitteilung vom 23.1.2017: "Freistaat Bayern hält anVerzögerungstaktik fest: Gerichtsverhandlung zu sauberer Luft inMünchen verschoben": http://l.duh.de/todlsZur Pressemitteilung vom 23.1.2017: "BayerischerVerwaltungsgerichtshof entscheidet letztinstanzlich überDiesel-Fahrverbote in München: http://l.duh.de/ha1fnHintergrundpapier Klagen für saubere Luft: http://ots.de/SM78OMehr über das Projekt "Right to clean air":http://www.duh.de/projekte/right-to-clean-air/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte, Schaperstraße15, 10719 Berlin030-884 72 80,0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell