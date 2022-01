Bald kann man ein Haus und seine digitale Kopie im Metaversum kaufen

Wichtige Punkte

Gabe Sierra von Meta Residence bietet die erste kombinierte Villa aus realer Welt und Metaverse zum Verkauf an.

Die Verwischung der Grenzen zwischen den Welten kann dazu beitragen, dass das Metaverse für mehr Menschen realer wird.

Finanzielle und emotionale Investitionen in Metaverse-Gemeinschaften machen sie wertvoller und auf lange Sicht stabiler.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Kauf einer nagelneuen Villa eine große Sache für sich war, aber in diesen seltsamen Zeiten scheint es einen Weg zu geben, selbst diese besondere Leistung zu übertreffen: Du kannst es in der realen Welt tun und ein passendes Haus im Metaversum bekommen.

Ein besonders erfinderischer Bauunternehmer, Gabe Sierra, und sein Unternehmen Meta Residence bauen ein einzigartiges Zwillingspaar: eines in der realen Stadt Miami und das andere auf der beliebten Metaverse-Plattform The Sandbox. Das physische Haus soll im vierten Quartal 2022 fertiggestellt werden, sofern es keine unvorhergesehenen Probleme gibt, aber das tatsächliche Verkaufsdatum ist noch nicht bekannt.

Durch den Spiegel (ins Metaversum)

Dieser bi-universelle Verkauf wird über die Ethereum-Blockchain abgewickelt, was bedeutet, dass der primäre Gegenstand, der verkauft wird, der nicht-fungible Token (NFT) ist, der das Eigentum an den virtuellen Immobilien in der Sandbox repräsentiert. Dies ist eine gängige Methode, um virtuelle Immobilien zu verkaufen. Sie fungiert als Urkunde, die eine Immobilie an einer bestimmten Koordinatenposition in einer bestimmten Metaverse-Plattform sichert, ähnlich wie eine rechtliche Beschreibung auf einer Urkunde eine Immobilie in der realen Welt beschreibt.

Die Übertragung einer Metaverse-Immobilie auf diese Weise ist mittlerweile ein alter Hut und entspricht genau dem, wie die meisten virtuellen Immobilientransaktionen ablaufen. Ein Käufer kommt, macht ein Angebot, zahlt die virtuelle Knete, die Transaktion wird in der Blockchain aufgezeichnet und der NFT der Immobilie (die Urkunde) wird auf die virtuelle Geldbörse des neuen Besitzers übertragen. Das ist kinderleicht und in wenigen Augenblicken erledigt.

Besonders interessant an dieser Transaktion ist, dass Sierra versucht, eines der schwierigsten Probleme mit NFTs zu überwinden: den Verkauf von Immobilien in der realen Welt. Aufgrund der Immobiliengesetze in den Vereinigten Staaten kann man eine reale Immobilie nicht einfach in eine NFT umwandeln und damit den Kauf abschließen – zumindest noch nicht. In diesem Fall sind die beiden Immobilien also miteinander verbunden und es wird die NFT-Immobilie verkauft, während die reale Immobilie nebenbei erworben wird. Der Käufer wird beide Versionen besitzen und alles wird in Ordnung sein, aber die Mechanismen sind ein bisschen anders und, wie manche behaupten, ein bisschen einfacher.

Der Käufer erhält nicht nur eine spektakuläre 11.000-Quadratfuß-Villa in einem exklusiven Teil von Miami, sondern auch eine 11.000-Quadratfuß/meter-Villa in der Sandbox, in der er im Handumdrehen Gäste aus aller Welt empfangen kann, ohne dass Pässe oder neue COVID-Tests erforderlich sind.

„Das Metaverse-Pendant des Hauses dient als Erweiterung des realen Hauses und ermöglicht es dem Käufer, Meetings, Events und Partys mit Gästen aus aller Welt zu veranstalten“, sagte Sierra in einem Interview mit Forbes. „Indem wir die reale Umgebung des Käufers nachahmen, schaffen wir ein Erlebnis, das die Grenzen zwischen Metaverse und Realität verschwimmen lässt… Nachdem du in deinem virtuellen Wohnzimmer interagiert hast, verlässt du das Metaversum und sitzt nun in demselben Haus in der realen Welt. Das ist die Erfahrung, die wir schaffen.“



Dieses realitätsübergreifende Experiment könnte den Immobilienmarkt für immer verändern

Es gibt so viele kleine Anzeichen dafür, dass virtuelle Immobilien zu einem bedeutenden Teil der realen Welt werden könnten, vor allem für Investoren, die in vielen Bereichen führend sind. Ganz normale Menschen müssen nichts im Metaverse kaufen, um daran teilzuhaben, aber je wohler sich die Menschen in diesem Raum fühlen, desto mehr Wege werden sie finden, ihn zu nutzen, und vielleicht werden sie irgendwann an Dingen teilhaben wollen, die sie nur mit einem Eigentumsanteil tun können.

Die Meta-Residenz von Sierra ist nur eine weitere Möglichkeit, wie die Grenzen zwischen der realen Welt und dem Metaverse verschwimmen, und das ist absolut fantastisch. Je mehr Menschen sich in das Metaverse begeben und emotional darin investieren, desto größer wird es werden und desto mehr Möglichkeiten werden für Gemeinschaften aller Art entstehen. Der Himmel ist im Metaverse noch nicht einmal die Grenze.

Wir wissen noch nicht, was das Metaversum werden kann. Was wir wissen, ist, dass es nur durch kollektive Investitionen (sowohl finanziell als auch emotional) sein volles Potenzial entfalten kann.

Der Artikel Bald kann man ein Haus und seine digitale Kopie im Metaversum kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Kristi Waterworth auf Englisch verfasst und am 22.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Ethereum.

Motley Fool Deutschland 2022