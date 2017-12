Hamburg (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe hat gedroht, selbst tätigzu werden, um die Luftbelastung mit Stickoxiden und Feinstaub amNeckartor, Deutschlands verschmutztester Straße, zu reduzieren. "AnFahrverboten für dreckige Dieselfahrzeuge führt kein Weg vorbei",sagt Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch der ZEIT. "Wenn dergrüne Ministerpräsident bei seinem Wortbruch bleibt, dann werden wirab der zweiten Januarwoche mit kreativen Aktionen selber für wenigerVerkehr am Neckartor sorgen."Die Umwelthilfe hat in 19 deutschen Städten gegen zu hoheSchadstoffbelastung der Luft geklagt und in drei Städten bereitsrechtskräftige Urteile erlangt. Unabhängig davon haben zwei Anwohnerdes Stuttgarter Neckartors im April 2016 einen Vergleich mit derbaden-württembergischen Landesregierung geschlossen, nach dem derAutoverkehr vor ihrer Tür ab 1. Januar 2018 an Tagen mit überhöhtenSchadstoffwerten um mindestens 20 Prozent reduziert werden muss. DieLandesregierung verweigert nun jedoch die Umsetzung der rechtskräftigzugesagten Maßnahme. Ihr Argument: Es gebe kein zugelassenesVerkehrsschild, mit dem die versprochenen Fahrverbote am Neckartordurchgesetzt werden könnten. Die Polizei sei zudem nicht in der Lage,sie zu kontrollieren.Das Stuttgarter Verwaltungsgericht war dieser Argumentation jedochnicht gefolgt und hatte in der vergangenen Woche ein Zwangsgeld inHöhe von 10.000 Euro gegen das Land festgesetzt.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 0160-70 34 604,E-Mail: johanna.schacht@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell