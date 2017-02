Bald 1 Mrd. Euro in ÖKOWORLD-Fonds? Schon heute über 900 Mio. Euro Fondsvolumen / Starke Aufwärtsbewegung / ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 knackt die 100 Mio. Euro (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Luxemburg/Wasserbillig (ots) -In Hilden und Luxemburg blickt man im Hause ÖKOWORLD weiterhinselbstbewusst und voller Tatendrang in die Zukunft.Aktuell (Stand 20. Februar 2017) verwaltet die ÖKOWORLD einVermögen von über 900 Mio. Euro. Kann die Hürde 1 Mrd. Euro im Jahr2017 erfolgreich genommen werden?Alfred Platow, der Verwaltungsratsvorsitzende der ÖKOWORLD LUXS.A., gibt sich optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass sich derim Januar begonnene, positive Ergebnistrend unserer zukunftsfähigenInvestments fortsetzt und zu einer abermals festeren Kursentwicklungführt. Die US-Notenbank Fed hat erwartungsgemäß ihren Leitzinsunangetastet gelassen. Interessant wird die nächste Sitzung. VomMarkt wird im Vorfeld ein weiterer restriktiver Zinsschritt imFebruar nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eingepreist."Platow weiter: "Auch für die Emerging Markets bleibt es spannend.Der per se hohe Mittelzufluss in die Emerging Markets hat unserenÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 nun über die 100 Mio. Euro Fondsvolumengehoben. Dadurch wird unser erfolgreicher Schwellenländerfondsnatürlich noch interessanter für bestehende und auch neueInvestorengruppen."Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). Über 40Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegungökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.