Mainz (ots) -In "Balanceakt" wird das Leben von Marie (Julia Koschitz) voneiner Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt, als es geradenicht schöner sein könnte: Das ZDF/ORF-Familiendrama "Balanceakt" vonRegisseurin Vivian Naefe wird am Montag, 26. August 2019, 20.15 Uhr,im ZDF ausgestrahlt.Die aufstrebende Architektin Marie führt ein Leben auf derÜberholspur. Sie liebt ihren Beruf und ihre Familie, ihrenLebensgefährten Axel (David Rott) und ihren kleinen Sohn Luis (JeremyMiliker). Ihr Vater Otto (Peter Lerchbaumer) ist stolz auf sie.Maries Schwester Kerstin (Franziska Weisz) ist das Sorgenkind undsorgt mit ihrem sprunghaften Lebensstil für Spannungen in derFamilie. Bei Marie wird Multiple Sklerose diagnostiziert. ZwischenBloßstellungen, depressiven Phasen und der Verantwortung als Mutterund Lebensgefährtin versucht sie, nicht das Gleichgewicht zuverlieren. Doch immer seltener gelingt es Marie, ihren Zustand mitWitz zu überspielen.