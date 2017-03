"Balance halten - Rücken stärken!" / 16. Tag der Rückengesundheit am 15. März 2017 (FOTO)

Bremervörde (ots) -Am 15. März 2017 findet der 16. Tag der Rückengesundheit statt.Unter dem Motto "Balance halten - Rücken stärken!" werden bundesweitzahlreiche Veranstaltungen, Aktionen und Workshops angeboten.Organisiert wird der Aktionstag traditionell von der Aktion GesunderRücken (AGR) e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen(BdR) e. V. Eine ausgewogene Balance - sowohl körperlich als auchpsychisch - ist von zentraler Bedeutung für die Rückengesundheit.Damit stellt der diesjährige Aktionstag ein wichtiges Thema in denFokus der Öffentlichkeit.Rückenschmerzen sind nach wie vor eines der größten Volksleiden inDeutschland und der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit. Zu 90 % sindkeine ernsthaften Erkranken schuld am Rückenleiden. Die Ursachen sinddabei vielfältig. Oftmals rächt sich schnell eine einseitigeKörperhaltung, eine falsche Ernährung oder Stress. Der von der AGRund dem BdR organisierte Tag der Rückengesundheit bietet Betroffenendurch viele Aktionen Hilfe. Schirmherrin ist Helga Kühn-Mengel,Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der BundesvereinigungPrävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG).Das richtige MaßDas diesjährige Motto "Balance finden - Rücken stärken!" beziehtsich auf das körperliche und psychische Gleichgewicht. Meist sindRückenschmerzen das Resultat eines Ungleichgewichts zwischeneinseitiger Belastung oder zu viel Stress. Sowohl zu starke Belastungals auch zu wenig Bewegung und Ruhe ist Gift für den Rücken.Betroffene sollten Ihren Alltag einmal selbst reflektieren. Oftmalswird einem dann bewusst woher die Schmerzen kommen könnten. Einausgewogenes Maß an Bewegung ist hier von großer Bedeutung. Sosollten Personen in Sitzberufen mindestens 10.000 Schritte am Taggehen. Viele kommen nicht einmal auf die Hälfte.Ebenfalls zu Rückenschmerzen können "muskuläre Dysbalancen"führen. Das heißt: Um eine Bewegung auszuführen verkürzt sich einMuskel und sein Gegenspieler dehnt sich. Ist nun ein Muskel verkürzt,beispielsweise durch Bewegungsmangel oder Fehlhaltungen, führt das zuSchmerzen. So kann beim täglich stundenlangen monotonen Sitzen dieRückenmuskulatur verkümmern und durch die Sitzposition die Bauch- undBeinmuskulatur verkürzen. Das kann zu Beschwerden führen. GeprüfteProdukte mit dem AGR-Gütesiegel fördern die Bewegung und helfen,Rückenschmerzen zu vermeiden.Die richtige Balance zu finden ist auch Kopfsache. Dennberuflicher Stress, Leistungsdruck, soziale Konflikte oder ein Mangelan Wertschätzung wirken sich ebenfalls negativ auf dieRückengesundheit aus. Die Folge sind oft psychosomatische Beschwerdenoder Erkrankungen. Was hilft, sind Selbstfürsorge, Achtsamkeit sowiesozialer Rückhalt und ein Verständnis dafür, was für die eigeneGesundheit förderlich ist und was ihr schaden kann.Ein großes Angebot an Veranstaltungen und AktionenBegleitet wird der 16. Tag der Rückengesundheit von einer Vielzahlan Veranstaltungen, Angeboten und Aktionen. Viele Einrichtungen, wiePraxen, Sportvereine und Fitnessstudios öffnen ihre Türen. AlleVeranstaltungen können auf www.agr-ev.de/tdr2017 gefunden werden.Das Online-Fitnessstudio www.agr-coach.de bietet zum Tag derRückengesundheit eine besondere Aktion an, um Rückenschmerzen denKampf anzusagen. Alle Nutzer, die sich im März kostenlosregistrieren, erhalten neben umfassenden Trainingsvideos undErnährungsplänen das "5 Minuten Rückentraining" ebenfalls kostenlos.Durch viele Informationsvideos zum Rücken, zu Risiken im Alltag undzu vorbeugenden Maßnahmen lernt man, Rückenschmerzen zu vermeiden.Die Kurzvideos stammen aus dem AGR-empfohlenen Buch von ManuelEckardt "Das 5-Minuten-Rückentraining".Zudem öffnen FPZ Rückenschulen in ganz Deutschland am 15. und 18.März 2017 ihre Türen und bieten eine Vielzahl an Veranstaltungen,Vorträgen, Workshops und Beratungsangeboten an.Über die AGRInformieren, Aufklären, Vorbeugen - diese Ziele verfolgt dieAktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. seit der Gründung 1995. ZentralesAnliegen des Vereins ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutungrückengerechter Verhältnisse zu schaffen und dadurch Rückenschmerzenzu vermeiden.Eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher ist dabei dasAGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen", mit dem verschiedeneAlltagsgegenstände nach sorgfältiger Prüfung ausgezeichnet werdenkönnen. Weiterführende Informationen zu einem rückengerechten Alltag,zu rückengerechten Alltagsgegenständen mit dem AGR-Gütesiegel sowieein Verzeichnis geschulter und zertifizierter Fachgeschäfte gibt esauf www.agr-ev.de.Einen ganzheitlichen Ansatz bietet auch "Das großeAGR-Rückenbuch". Es bündelt die Kompetenz von mehr als 20 JahrenArbeit der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. und das Wissenzahlreicher Experten, die sich in ihrem Berufsleben um nichts andereskümmern als um einen gesunden Rücken.Kurz und BündigDer 16. Tag der Rückengesundheit am 15. März 2017 zum Motto"Balance finden - Rücken stärken!" wird organisiert von der AktionGesunder Rücken (AGR) e. V. und dem Bundesverband deutscherRückenschulen (BdR) e. V. Bundesweit gibt es zahlreicheVeranstaltungen, Vorträge und Angebote rund um die richtige Balancezwischen körperlicher und psychischer Belastung zugunsten einesgesunden Rückens. Weitere Informationen gibt es unterwww.agr-ev.de/tdr.Pressekontakt:Tanja CordesAktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Stader Straße 627432 BremervördeTel.: 04761 - 926 358 315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder R?cken e. V., übermittelt durch news aktuell