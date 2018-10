Bakterien mit goldener Zukunft / Hohe Akzeptanz von Probiotika bei deutschen Konsumenten

Heidelberg (ots) - Dem hiesigen Markt für Probiotika könnte einegoldene Zukunft bevorstehen. Der überwiegende Teil der Konsumentensieht Produkte mit Mikroorganismen fast durchweg positiv. Heilen unddas eigene Wohlbefinden ohne Nebenwirkungen verbessern: so werdenProbiotika heute von den meisten deutschen Konsumenten wahrgenommen.Dieser Befund überrascht unter anderem deshalb, weil die Produkteseit über zehn Jahren relativ strengen Werbebeschränkungenunterliegen und neue Anwendungsfelder beim Kunden oftmals noch nichtvollständig etabliert sind.Dies sind einige Kernergebnisse der Studie "Probiotika - 360 GradTrend Research" von der GIM Gesellschaft für InnovativeMarktforschung. Die repräsentative Grundlagenuntersuchung erforschtden aktuellen Markt Probiotischer Produkte in Deutschland und stelltdabei vor allem die Konsumentenperspektive in den Fokus.Hiesige Konsumenten sind mit dem Probiotika-Begriff sehr vertraut:gestützt haben 93% der Befragten schon einmal von den Produkten mitMikroorganismen, wie z.B. Joghurts mit Milchsäurebakterien, gehört.Die ungestützte Bekanntheit liegt insgesamt bei 79%. Dabei sindProbiotika Frauen etwas geläufiger als Männern (82% / 77%) undjüngeren Konsumenten bis 39 Jahre weitaus geläufiger als älteren ab60 Jahren (85% / 63%). Die Werte sind überraschend hoch, da die EUseit 2007 werbliche Botschaften verbietet, die gesundheitsförderndeWirkungen von Probiotika ausloben ("Health Claims Verordnung").Probiotika werden fast durchweg positive Eigenschaften zugeschrieben,wobei ältere Befragte noch am ehesten Vorbehalte haben. Jeweils etwazwei Drittel aller Befragten assoziieren Attribute wie "natürlich"(68%), "gesund" (65%) mit Probiotika. Hingegen sagt lediglich eingutes Fünftel der Befragten, Probiotika seien "Geldverschwendung"(22%).Mit Abstand größtes Anwendungsgebiet von Probiotika ist dermenschliche Darm: 70% der Befragten, die bisher bereits Probiotikagenutzt haben, setzen die Produkte ein, um die Darmgesundheitprophylaktisch zu verbessern. Ein knappes Drittel nimmt sie sogar, umDarmerkrankungen aktiv zu bekämpfen (30%). Andere Anwendungsgebietesind für Konsumenten hingegen heute noch eher wenig bedeutsam:lediglich 18% setzen probiotische Kosmetika ein, nutzen sie zurZahnpflege (17%) oder bei Hauterkrankungen (14%).Für die repräsentative Studie wurden insgesamt 1.000 Personen ab18 Jahren in Deutschland online befragt. Daneben wurden Konsumentenund Experten qualitativ interviewt. Die GIM Gesellschaft fürInnovative Marktforschung ist ein international tätigesMarktforschungsinstitut mit Sitz in Heidelberg und Niederlassungen inBerlin, Nürnberg, Lyon, Zürich und Shanghai.Pressekontakt:Frank Luschnatf.luschnat@g-i-m.comOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell