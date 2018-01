Baker Tilly mit drei neuen Legal-Partnern

Düsseldorf (ots) - Mit drei neuen Partnern ist diemultidisziplinäre Wirtschaftskanzlei Baker Tilly in das neue Jahrgestartet: RA Jacob Keyl wechselt von Appel & Hadenfeldt zu BakerTilly in Hamburg. Er wird in der Hansestadt den Bereich Arbeitsrechtweiter ausbauen. Mit RA/StB Martin Maurer (GemeinnützigeOrganisationen) und RA Daniel Laws (Gesellschaftsrecht) wurden inStuttgart außerdem zwei Partner aus den eigenen Reihen berufen.Der Arbeitsrechtler Jacob Keyl (43) absolvierte zunächst eineAusbildung zum Bankkaufmann und studierte im AnschlussRechtswissenschaften an den Universitäten München und Paris. Nachseinem Referendariat am Oberlandesgericht Hamburg stieg er 2007 alsRechtsanwalt bei Appel & Hadenfeldt in Hamburg ein und wurde hier2010 zum Partner berufen. Seit 2010 ist er Fachanwalt fürArbeitsrecht. Jacob Keyl ist sowohl rechtlich-beratend als auchforensisch, überwiegend auf Arbeitgeberseite tätig.Zwei neue Partner aus den eigenen Reihen in StuttgartMit Martin Maurer und Daniel Laws wurden in Stuttgart zweiRechtsanwälte aus den eigenen Reihen zu Partnern berufen. MartinMauer (48), der Mitglied im Team der deutschlandweit hochangesehenGemeinnützigkeits-Expertin Ursula Augsten ist, berät neben seinemSchwerpunkt in der Beratung von gemeinnützigen Organisationen auchöffentliche Unternehmen. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaftenan den Universitäten Saarbrücken und Freiburg und seinemReferendariat beim Landgericht Stuttgart, begann Mauer seineberufliche Laufbahn 1998 als Rechtsanwalt in der Kanzlei Jauch Kunzv. Wahlert in Stuttgart. 2000 wechselte er in die Steuer- undRechtsabteilung von KPMG in Stuttgart und legte 2003 erfolgreich dasSteuerberaterexamen ab. Nach weiteren Stationen in den Kanzleien KeesHehl Heckmann und Hübner + Partner ist er seit März 2014 alsRechtsanwalt und Steuerberater bei Baker Tilly in Stuttgart tätig.Daniel Laws (35) verfügt über eine umfangreiche Expertise imGesellschaftsrecht und Sportrecht und berät deutsche undinternationale Unternehmen u.a. im Zusammenhang mitUmstrukturierungen, bei der Gründung von Gesellschaften sowie allengesellschaftsrechtlichen Themen. Laws studierte zunächstRechtswissenschaften an der Universität Mannheim und der Universidadde Alicante (Spanien). Nach seinem Rechtsreferendariat amOberlandesgericht Karlsruhe begann er seine berufliche Laufbahn 2011als Rechtsanwalt bei im Stuttgarter Büro von Baker Tilly. 2013wechselte er zur Wipfler & Partner Steuerberatersozietät nachWalldorf (Baden), bevor er im Juli 2015 wieder zu Baker Tillyzurückkehrte."Wir freuen uns sehr, sowohl mit der Neueinstellung als auch mitden internen Partner-Berufungen den Bereich Legal auf Partnerebenemit langjährigen und praxiserfahrenen Experten weiter zu stärken.Somit werden wir künftig in den für uns sehr wichtigen RegionenHamburg und Stuttgart noch besser aufgestellt sein", freut sich Dr.Thomas Gemmeke, Head of Legal bei Baker Tilly.Pressekontakt:Gregor DammReferent Marketing & CommunicationsTel. +49 211 6901-1383Gregor.Damm@bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell