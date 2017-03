Baker Tilly Roelfs und TPW-Gruppe werden Baker Tilly

Düsseldorf/Hamburg (ots) - Baker Tilly Roelfs und die TPW-Gruppevollziehen nach ihrem Zusammenschluss im Mai 2015 die nächstenSchritte des Zusammenwachsens und der Internationalisierung:gemeinsam werden sie ab sofort zu Baker Tilly als Teil des globalenNetzwerks Baker Tilly International. Neben den länderübergreifendeneinheitlich hohen Qualitätsstandards stellt das weiterhinpartnerschaftlich geführte, deutsche Beratungsunternehmen die globalePräsenz nun auch in den Vordergrund seines Außenauftritts. BakerTilly entspricht damit den stetig steigenden Anforderungen desMarktes nach integrierten, globalen Beratungsleistungen in denBereichen Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Steuerberatung undUnternehmensberatung. Ein besonderer Wachstumsfokus soll sowohl inDeutschland als auch weltweit auf die Bereiche gestaltendeSteuerberatung und prüfungsnahe Beratung gesetzt werden. Zusätzlichforciert Baker Tilly aus Deutschland heraus innerhalb des Netzwerksnun auch den weltweiten Auf- und Ausbau des Bereichs Rechtsberatung."Unsere Mandanten verlangen nach schlüssigen Konzepten undintegrierten Lösungen, die vor allem auch auf internationalem Parketttragfähig sind", sagt Ralf Gröning, Co-Managing-Partner von BakerTilly in Deutschland und Mitglied des internationalen Boards ofDirectors von Baker Tilly International: "Durch unseren heutevollzogenen Namenswechsel tragen wir zwei parallel laufendenEntwicklungen Rechnung: Da ist zum einen die zunehmendeInternationalisierung der Branche sowie der steigende Bedarf unsererMandanten nach globalen Lösungen und zum anderen das Verschmelzenunserer fusionierten Unternehmen Baker Tilly Roelfs und TPW zu BakerTilly."TPW-Gruppe adaptiert Marke Baker TillyFür elf unserer deutschen Niederlassungen wird sich außer derÄnderung im Markennamen im äußeren Erscheinungsbild nicht vieländern, da das Corporate Design gemäß der Baker Tilly-Vorgabenweiterhin unverändert beibehalten wird. Für die TPW-Gruppe inHamburg, die das weltweite Corporate Design von Baker Tillyübernimmt, bedeutet dieser Schritt vor allem auch eine sehr vielbreitere Mandantenansprache als bisher - sowohl in geografischerHinsicht als auch im Hinblick auf das Know-how.Weitere Informationen finden Sie hier: bit.ly/2oGokaPPressekontakt:Frank SchröderLeiter Marketing & CommunicationsTel. +49 211 6901-1200Frank.Schroeder@bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell