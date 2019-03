Baker Tilly: Neues Management Board will Wachstumskurs fortsetzen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Wachstumstreiber Beratungsservices bringtweltweites Umsatzplus von 6,5% auf 3,6 Mrd. US-Dollar. In Deutschlandsteigt der Umsatz um rund 3% auf 151,7 Mio. Euro. Partner wählenturnusgemäß neues Management Board mit Ralf Gröning als Sprecher.Baker Tilly ist auch im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Derweltweite Umsatz ist auf 3,6 Milliarden US-Dollar angestiegen. Diesbedeutet ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum,während sich die Anzahl der Mitarbeiter in den 145 Ländern, in denenBaker Tilly präsent ist, auf knapp 35.000 erhöht hat. In Deutschlandist der Umsatz im gleichen Zeitraum um knapp 3 Prozent auf 151,7Millionen Euro gewachsen, während die Mitarbeiterzahlen nahezuunverändert geblieben sind. Sowohl auf globaler Ebene als auch inDeutschland führt Baker Tilly den Umsatzanstieg vor allem auf denstetig wachsenden Anteil grenzüberschreitender Beratungsserviceszurück. Zudem haben die deutschen Baker Tilly Partner in derturnusmäßigen Wahl das Management Board bestätigt: gewählt wurdenwiederum WP/StB Ralf Gröning (Sprecher), der gleichzeitig auch demGlobal Board angehört, WP/StB Prof. Dr. Thomas Edenhofer, WP/StBThomas Mattheis, RA Dr. Thomas Gemmeke, RA/StB Oliver Hubertus sowieneu der Unternehmensberater Thorsten Lorenzen. Der bisherigeCo-Managing Partner Wolfgang Richter hatte sich aus Altersgründennicht mehr zur Wahl gestellt, wird aber das neue Management Board alsBerater weiterhin unterstützen."Nachhaltiges Wachstum in einem Wettbewerbsumfeld, das sowohlweltweit als auch in Deutschland zunehmend herausfordernder wird -das kann uns mehr als zufrieden stimmen. Es zeigt sich, dass wir dieWeichen rechtzeitig richtig gestellt haben: nämlich mit derfrühzeitigen Fokussierung auf unsere Beratungsservices - national wieinternational", sagt Ralf Gröning, Sprecher des neu gewähltenManagement Boards von Baker Tilly in Deutschland: "Für das laufendeGeschäftsjahr haben wir uns viel vorgenommen und wollen zweistelligwachsen. Dank mehrerer neuer Teams und zahlreicher neuer Mandatenhaben wir in den ersten beiden Monaten des Jahres mit einem echtenRekordstart bereits den Grundstein dafür gelegt. Um diesenWachstumskurs jetzt und auch in den kommenden Jahren beizubehalten,haben wir im neuen Management Board klare Zuständigkeitenfestgelegt."Wachstumstreiber Prüfungsnahe Beratung, Steuerberatung undRechtsberatungWeltweit machen zum ersten Mal in der Geschichte von Baker Tillydie Advisory- und Tax-Services mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzesaus - und auch in Deutschland ist das Umsatzwachstum vor allem aufdie stetig steigende Anzahl grenzüberschreitender Projekte in denBereichen prüfungsnahe Beratung (+2,6%), gestaltende Steuerberatung(+8,0%) sowie Rechtsberatung (+8,0%) zurück zu führen. Obwohl dieNachfrage vor allem bei den Beratungs-Services stetig weiteransteigt, wollen wir die reine Jahresabschlussprüfung keinesfallsvernachlässigen. Sie ist für uns ein wesentliches Fundament für alleweiteren Dienstleistungen und birgt vor allem auch durch dieDigitalisierung noch jede Menge Potenzial. Wir werden dazukurzfristig mit einer ganz neuen Art der Produktgestaltung vonAbschlussprüfungen an den Markt gehen", so Gröning: "Und unserBusiness Consulting wollen wir weiter forcieren und Mandanten auchweiterhin das komplette Lösungspaket von Wirtschaftsprüfern,Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberatern anbieten."Wolfgang Richter wird "Advisor to the Board"Wolfgang Richter hatte sich aus Altersgründen nach acht Jahren imAmt nicht wieder zur Wahl für das Baker Tilly Management Boardgestellt. Er wird in Zukunft als "Advisor to the Board" sowohl aufnationaler als auch internationaler Eben weiterhin für Baker Tillytätig sein. "Zunächst einmal möchte ich insbesondere Ralf Gröningmeinen ganz besonderen Dank für die enge und vertrauensvolleZusammenarbeit in den letzten Jahren aussprechen", sagt Richter alsneuer Advisor to the Board von Baker Tilly in Deutschland: "Es warfür mich nun an der Zeit, die Verantwortung vollständig in jüngereHände zu geben. Die gewählten Kollegen hatten ja schon in denvergangenen Jahren einen Teil meiner Managementaufgaben übernommenund ich bin mir sicher, dass dieses exzellente Führungsteam BakerTilly in eine sehr erfolgreiche Zukunft führen wird. Dabei freut esmich sehr, diesen Weg nun als 'Advisor to the Board' weiter zuunterstützen."Über Baker TillyBaker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern einbreites Spektrum individueller und innovativerBeratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax,Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer,Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsamLösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sindund setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualitätum. 