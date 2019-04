Baker Hughes a GE: Ist es das gewesen?

Für die Aktie Baker Hughes a GE aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.04.2019, 22:53 Uhr, ein Kurs von 25,85 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Baker Hughes a GE auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Baker Hughes a GE liegt mit einem Wert von 26,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 69,39. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Baker Hughes a GE im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Baker Hughes a GE. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Baker Hughes a GE beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,73 Prozent und liegt mit 0,37 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,36) für diese Aktie. Baker Hughes a GE bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.