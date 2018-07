Baker Hughes a GE: Aktienanalyse vom 19.07.2018

Für die Aktie Baker Hughes a GE aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 19.07.2018, 00:19 Uhr, ein Kurs von 32,54 USD geführt.

Baker Hughes a GE haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,23 % ist Baker Hughes a GE im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,01 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 68,7 ist die Aktie von Baker Hughes a GE auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (50,25) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Baker Hughes a GE-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,29 USD. Der letzte Schlusskurs (32,64 USD) weicht somit +1,08 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (34,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,59 Prozent), somit erhält die Baker Hughes a GE-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Baker Hughes a GE-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.