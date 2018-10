Baker Hughes-Aktie: Potential im Schiefer!

Die drei wichtigsten Player im Bereich des Oilfield Service sind wohl Schlumberger, Halliburton und Baker Hughes. Während Schlumberger und Halliburton einen Rückgang der Nachfrage in Nordamerika sehen, teilte Baker Hughes am Dienstag mit, dass es mit Wachstum am nordamerikanischen, wie auch am globalen Markt rechne.

Zuversichtlich auf Makroebene

Baker Hughes veröffentlichte am Dienstag seine Quartalsergebnisse. In diesem Zusammenhang sagte Lorenzo Simonelli, der CEO ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.