Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 27. März fand am Ufer desWestsees in Hangzhou eine Medienkonferenz unter dem Motto"Schmetterling - 2018" (Butterfly - 2018) statt.Unter den Teilnehmern der Pressekonferenz waren Beamte desMinisteriums für Öffentlichkeitsarbeit und des Kulturministeriums derProvinz Zhejiang; XU Jiang, ein berühmter Maler; und ZHANG Kangkang,ein berühmter Autor. Die Pressekonferenz war ein wichtiger Anlass fürden Kulturbereich Zhejiangs, auch war sie eine großartigeVeranstaltung für die Kunst- und literarische Gesellschaft.Hauptthema der Pressekonferenz war die neu gegründete "BaiyueCulture Creative". Deren Vorsitzender, Mao Weitao, ist ein berühmterdarstellender Künstler der Yue-Oper, der 2016 in Europa sowohl inCoriolanus als auch in Du Li Niang aufgetreten ist.Eines der wichtigsten Management-Projekte Baiyues ist der Komplexdes "China Yue Theatre", der baulich einem Schmetterlingnachempfunden ist. Baiyue wurde gegründet, um der Yue-Oper (der nachder Peking-Oper zweitpopulärsten traditionellen Oper) und der"Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Troupe" zu helfen, ein neuesEntwicklungsmodell auszuloten. Jack Ma, der President von Alibaba;und SONG Weiping, der Vorsitzende der Greentown Group, stammen beideaus Shengzhou (wo die Yue-Oper ihren Anfang nahm). Aufgrund ihresgroßen Interesses an der Kultur und Musik ihrer Heimatstadt habenbeide in die Firma investiert. Unter ihrer Führung werden vieleweitere Unternehmer aus Zhejiang sich dieser Verbindung ausWirtschaft und Kultur anschließen und ihre Gedanken und Anstrengungeneinbringen.Die Firma produziert auch eigene Schauspiele und entwickelt durchinternationale Kooperationen die Theaterszene weiter. Das Debüt von"Big Fish: The Musical" Ende 2017 in London war eines derKoproduktions-Abenteuer Baiyous mit der "Ambassador Theatre Group".Zusammen mit dem Nationaltheater Großbritanniens arbeitet Baiyou nunan einem neuen Projekt.