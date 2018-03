Bain gründet Allianzen-Ökosystem / Netzwerk für schnelleren Kundenerfolg

München (ots) - Bain schließt sich mit mehr als 20Technologiepartnern zusammen und ergänzt so die strategische Beratungdurch zusätzliche Umsetzungskompetenzen- Weitere gut 30 Anbieter von Software, IT-Lösungen und Serviceswerden derzeit in Pilotprojekten evaluiert- Über 175 Bain-Kunden haben mithilfe der Kooperationspartnerbereits erfolgreich Projekte in unterschiedlichen Branchen undThemenfeldern realisiertInnovative Technologien verändern alle Branchen. Um ihre Kundenbei der Umsetzung passgenauer Strategien für das digitale Zeitalternoch besser unterstützen zu können, hat die internationaleManagementberatung Bain & Company ein Allianzen-Ökosystem ins Lebengerufen. Gemeinsam mit mehr als 20 Anbietern von Softwaretools,IT-Lösungen und Services offerieren die Strategieexperten von Bainnun auch technologische Kompetenz auf höchstem Niveau. Rund 30weitere Technologiepartner werden derzeit in Pilotprojekten getestet,um das Netzwerk durch zusätzliche digitale Expertise zu stärken."Strategieberatung verändert sich grundlegend", erklärtBain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Deshalb erweitern wir unserBeratungsangebot fortlaufend um neue digitale Fähigkeiten, die wirals wesentlichen Bestandteil einer jeden Unternehmensstrategieverstehen." Die Partner des Allianzen-Ökosystems werden von Bain inKundenprojekte integriert und helfen der Beratung dabei, Tempo undErfolg von Innnovations-, Wachstums- oder Effizienzprogrammendeutlich zu steigern.Bei mehr als 175 Kunden - weltweit und branchenübergreifend -haben derartige Kooperationen zu verschiedensten Themenstellungen inkürzester Zeit zu überzeugenden Ergebnissen geführt. Die Experten desAllianzen-Ökosystems sind unter anderem auf soziale Medien,Datenanalyse, Lieferkettenoptimierung und Testplattformenspezialisiert.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de.Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain Insights App.Pressekontakt:Bain & Company Germany, Inc.Leila Kunstmann-Seik, Karlsplatz 1, 80335 MünchenTel.: +49 (0)89 5123 1246, Mobil: +49 (0)151 5801 1246, E-Mail:leila.kunstmann-seik@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell