Bain eröffnet Niederlassung in Berlin / Digitalisierung, Innovation und Technologie: Neuer Standort in der Hauptstadt setzt Maßstäbe

München (ots) - Bain & Company ist jetzt in Berlin vertreten. AmPotsdamer Platz hat die internationale Managementberatung im Juli2018 ihre fünfte Niederlassung im deutschsprachigen Raum eröffnet.Darüber hinaus ist Berlin - neben San Francisco - einer von weltweitzwei Digital Discovery Hubs des Unternehmens sowie Sitz deseuropäischen Advanced Digital and Product Teams (ADAPT@Bain®). Damitunterstützt Bain seine Kunden, strategische Fragestellungen mitinnovativen, digitalen Lösungen anzugehen und Transformationsprozessezu beschleunigen. Zudem erhalten sie direkten Zugang zu denDigitalisierungsexperten der Managementberatung."Berlin ist der wichtigste Taktgeber für digitale Innovationen inEuropa und besitzt eine hochdynamische Gründerszene", betontBain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Deshalb ist es nur konsequent,dass wir vor Ort präsent sind." Das neue Büro in der Hauptstadtbietet ein agiles Arbeitsumfeld und neueste digitale Technologien,gepaart mit den bewährten Bain-Standards aus ergebnisorientierterBeratung und einzigartiger Unternehmenskultur.Expertise für digitale Innovations- und TransformationsprozesseDas Advanced Digital and Product Team unterstützt alsstrategischer Partner Bain-Kunden dabei, ihre Wertschöpfung im Zugeder Digitalisierung zu verbessern. ADAPT@Bain ist daraufspezialisiert, Möglichkeiten zu identifizieren, die sich durchdigitale Technologien und Advanced Analytics ergeben. Darüber hinausunterstützen die Bain-Experten beim Design Thinking, bei derPrototypenentwicklung sowie bei der Erstellung passgenauer Software.Der Digital Discovery Hub wurde mit neuester Technologieausgestattet und ist darauf ausgelegt, digitale Lösungsansätze mitKunden zu erarbeiten, zu designen und zu testen. "Unser DigitalDiscovery Hub ist die perfekte Umgebung für Inspiration und Kreationim Bereich Digitalisierung", erklärt Sebastian Walter, Leiter desAdvanced Digital and Product Teams von Bain in der Region EMEA."Unsere Kunden können hier gemeinsam mit Vordenkern aus verschiedenenFachgebieten digitale Produkte und Strategien für den Innovations-und Transformationsprozess ihres Unternehmens gestalten und erleben."Bain baut mit der Berliner Niederlassung seine führende Stellungim deutschsprachigen Beratungsmarkt weiter aus. Auch wird damit demstarken Wachstum sowie der gestiegenen Nachfrage der Kunden nachdigitalen Lösungen Rechnung getragen.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.