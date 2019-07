Bain bleibt auf Wachstumskurs / Deutsch-Schweizer Führungsmannschaft einmal mehr ausgebaut

München (ots) - Die internationale Managementberatung Bain &Company hat ihre Führungsriege im deutschsprachigen Raum erneuterweitert. Zum 1. Juli 2019 werden vier langjährige Mitarbeiter indie Partnergruppe aufgenommen. Zudem konnten seit Anfang des Jahreszwei Partner sowie zwei Expert Vice Presidents mit langjährigerBeratungs- und Industrieerfahrung für das Unternehmen gewonnenwerden."Bain wächst im deutschsprachigen Raum nach wie vor stark und bautseine Marktposition kontinuierlich aus", erklärt DeutschlandchefWalter Sinn. "Dabei legen wir großen Wert darauf, unsereFührungsmannschaft sowohl mit langjährigen Kollegen zu verstärken alsauch externe Expertise an Bord zu holen. Auf diese Weise profitierenunsere Kunden von einem breiten Spektrum an Beratungskompetenz undBranchenwissen." Die neuen Partner und Expert Vice Presidents deckennahezu alle Branchen ab, von Telekommunikation und IT überKonsumgüter und Handel sowie Automotive und Industriegüter bis hin zuPrivate Equity, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistung. "Alle eintihre umfangreiche Erfahrung mit Digitalisierungsstrategien unddigitalen Transformationen - Themen, die bei unseren Kunden imVordergrund stehen", so Sinn.Andreas Becker (37) ist Partner in Berlin. Er begann seineKarriere bei Bain 2007. Der ausgewiesene Versicherungsexperteunterstützt Kunden bei ihrer digitalen Transformation und bei derImplementierung digitaler Lösungen zur Optimierung der Kundenreise.Zudem hat er langjährige Erfahrung in der Organisationsentwicklungsowie mit Effizienzsteigerungsprogrammen. Becker hat an derUniversität Maastricht sowie der Universidad de Buenos Aires studiertund seinen Master in internationalem Management absolviert.Dr. Christian Langel (39) ist Partner in Zürich. DerPrivate-Equity-Experte hilft Kunden bei Due Diligences und Strategienzur Wertsteigerung der Portfoliounternehmen, insbesondere imGesundheitswesen. Darüber hinaus begleitet er seine Kunden aus derKonsumgüterbranche bei der Umsetzung von Transformationsprogrammensowie bei Strategieentwicklung und -implementierung. Langel verfügtüber mehr als 10 Jahre Beratungserfahrung. 2016 verbrachte er einJahr im Bain-Büro in Sydney, um die australischePrivate-Equity-Praxisgruppe zu verstärken und weiterzuentwickeln. Der39-Jährige hat Chemieingenieurwesen an der Technischen UniversitätMünchen sowie an der University of California, Berkeley, studiert undin Verfahrenstechnik an der ETH Zürich promoviert.Dr. Frank Lesmeister (48) ist seit März 2019 Expert Vice Presidentbei Bain in Düsseldorf und bringt 15 Jahre internationaleBeratungserfahrung mit. Er unterstützt seine Kunden aus demIndustriegüter- und Medizintechniksektor sowie der Automobil- undPharmabranche bei der Optimierung von Fertigungsorganisation undProduktionsstandorten, beim Aufbau von Lean-Production-Systemen sowiebei Instandhaltungsstrategien und beim Qualitätsmanagement. Darüberhinaus steht er produzierenden Unternehmen bei internationalenTransformations- und Effizienzsteigerungsprogrammen zur Seite.Lesmeister ist promovierter Ingenieur sowie Diplom-Volkswirt und-Kaufmann.Thomas Nachtwey (45) ist seit Februar 2019 Partner bei Bain inDüsseldorf und verstärkt die Praxisgruppen Telekommunikation und IT.Er hat mehr als 15 Jahre Beratungserfahrung und begleitet seineKunden insbesondere bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategiensowie bei der Konzeption und Implementierung von neuenIT-Architekturen. Nachtwey hat internationaleBetriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der UniversitätAugsburg studiert.Dr. Steffen Roehn (55) ist seit April 2019 Expert Vice Presidentbei Bain in Frankfurt am Main. Er unterstützt Kunden in der IT- undTelekommunikationsbranche sowie im Versicherungswesen. Derpromovierte Physiker verfügt über 15 Jahre Beratungserfahrung und 12Jahre Linienerfahrung als Chief Information Officer bei einem dergrößten Telekommunikationsanbieter der Welt. Zuletzt hat er diedigitalen Plattformen für einen global agierenden Mobilfunkanbieterin Indien aufgebaut. Roehn ist Experte für die Entwicklung undImplementierung von internationalen IT- undDigitalisierungsstrategien.Dr. Peppi Schnieper (42) ist seit April 2019 Partner in Zürich undauf den Bankensektor fokussiert. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrungin der Beratung international tätigerFinanzdienstleistungsunternehmen. Seine Kunden begleitet Schnieperinsbesondere bei Wachstumsstrategien, beiEffizienzsteigerungsprogrammen sowie bei digitalen Transformationen.Vor seinem Einstieg bei Bain leitete er die Strategieberatungseinheiteiner internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaftund war Mitglied des globalen Führungsteams "Wealth & AssetManagementberatung". Davor war der 42-Jährige viele Jahre bei einerführenden Strategieberatung im Schweizer Managementteam und globalverantwortlich für die Bereiche "Wealth & Asset Management" sowie"Financial Market Infrastructure". Schnieper hat einen Master inBetriebswirtschaft und promovierte an der Universität St. Gallen mitForschungsstipendien an der Harvard University, Cambridge, sowie derUniversity of California, Los Angeles.Karl Strempel (38) ist Partner in Düsseldorf und startete 2007 beiBain. Der Automobilexperte hilft seinen Kunden bei internationalenWachstumsstrategien, bei Vertriebs- und Aftersales-Strategien sowiebei der Neuausrichtung und Optimierung von Handelsstrukturen. Darüberhinaus begleitet er OEMs und Zulieferer bei der Umsetzung vondigitalen Transformationsprozessen. Strempel hat an der UniversitätSt. Gallen Strategie und internationales Management studiert. SeinenMBA absolvierte er an der Nanyang Business School in Singapur.Nikolaus Zacher (39) ist Partner in München und Experte für dieKonsumgüterbranche sowie den Handel. 2013 kam er zu Bain und istseither seinen Kunden vor allem bei Kunden- und Marketingstrategienbehilflich, bei der Digitalisierung und der Verankerung neuerTechnologien im Unternehmen sowie im Bereich Advanced Analytics.Zacher hat an der Universität Hamburg Wirtschaftsinformatik studiert.Seinen Master in International Business absolvierte er an derMacquarie University in Sydney. 