Bain bleibt auf Erfolgskurs / Deutsch-Schweizer Partnergruppe wächst weiter (FOTO)

München/Zürich (ots) -Zur Jahresmitte 2018 hat die internationale ManagementberatungBain & Company ihre Führungsmannschaft an den Standorten München,Frankfurt und Zürich erneut ausgebaut. Enver Adakan und HendrikLamché kommen aus den eigenen Reihen. Steffen Gänzle und MarcoGerrits haben bereits am 1. Mai beziehungsweise 1. Juni bei Bainangefangen. Die vier verstärken das Partnerteam in den PraxisgruppenAutomotive und Private Equity."Diese Ernennungen sind Ausdruck unseres weiterhinüberdurchschnittlichen Wachstums in Deutschland und der Schweiz",sagt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. Dass die Beratung von denKarriereplattformen Glassdoor sowie Xing und kununu zuletzt als"Deutschlands bester Arbeitsgeber" ausgezeichnet wurde, macht sie fürBerufseinsteiger und Top-Talente noch attraktiver. Allein imlaufenden Jahr wird Bain rund 200 Beraterinnen und Beratereinstellen.Die jüngste Erweiterung des Führungsteams erfolgt sehr gezielt."Der Anlagedruck der Private-Equity-Fonds steigt", betont Sinn. "Alsweltweit marktführende Beratung in dieser Branche sind wir stolz, mitEnver Adakan und Hendrik Lamché zwei langjährige Kollegen in diePartnergruppe aufzunehmen, mit deren Expertise wir unsere Kunden beiihren Investitionsstrategien noch umfassender unterstützen können."Zudem nimmt branchenübergreifend der Bedarf an Digitalisierungs- undTransformationsstrategien rasant zu. "Bain stellt sich beimSchlüsselthema Digitalisierung fachlich und personell breit auf", soSinn. "Mit Steffen Gänzle und Marco Gerrits haben wir zwei Expertenim Bereich Technologie und digitale Transformation gewonnen, mitdenen wir unsere Automobilkunden noch intensiver bei diesenZukunftsthemen unterstützen können."Enver Adakan (Zürich) ist seit 2008 bei Bain und seit dem 1. Juli2018 Partner in der Praxisgruppe Private Equity. Schwerpunktmäßigbefasst er sich mit den Themen Due Diligence, M&A-Strategien sowieWertschöpfungs- und Fondsstrategien. Adakan verfügt überweitreichende Erfahrungen in der Industrie, im Konsumgütersektorsowie im Handel. Er hat Maschinenbau an der ETH Zürich studiert undseinen MBA an der Columbia Business School in New York absolviert.Steffen Gänzle (München) verstärkt seit dem 1. Mai 2018 als ExpertVice President für Produkte und Fertigung die PraxisgruppeAutomotive. Der Fokus des 50-Jährigen liegt dabei auf großenTechnologieprojekten sowie auf Strategien zur Steigerung desoperativen Geschäfts und des Unternehmenswerts. Gänzle hatWirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Wirtschaft und Umweltin Nürtingen-Geislingen studiert. Zudem absolvierte er das LeanEnterprise Fellowship Program der Toyota TMMC Academy in Japan undden USA. Gänzle hatte verschiedene Managementpositionen in derAutomobilindustrie inne, unter anderem bei Daimler, Toyota oderOpel/General Motors.Marco Gerrits (München) ist seit dem 1. Juni 2018 Partner bei Bainund verfügt über langjährige Beratungserfahrung in Europa, Asiensowie den USA mit Schwerpunkt Automobilindustrie. Sein Know-how istbreit gefächert. So ist der 47-Jährige unter anderem Experte fürProdukt- und Entwicklungsstrategien, digitale Plattformen, agileArbeitsmodelle und Unternehmensstrategien. Nach einem Bachelor inFahrzeugtechnik an der HAN University of Applied Sciences in Arnheimund Nimwegen schloss Gerrits sein Masterstudium in BWL an derErasmus-Universität Rotterdam ab.Hendrik Lamché (Frankfurt) ist seit 2007 bei Bain und verstärktals Partner die Praxisgruppe Private Equity. Der 34-Jährigeunterstützt Kunden insbesondere in Due-Diligence- undPost-Aquisition-Situationen. Lamché verfügt über umfassendesFachwissen sowohl in der Einzelhandels- und Konsumgüterbranche alsauch im Industrie- und Dienstleistungssektor. Lamché hat BWL an derEuropean Business School in Oestrich-Winkel studiert und absolvierteseinen MBA an der INSEAD in Singapur und Fontainebleau. 