Bain-Studie zur digitalen Transformation / Zu wenige Industrieunternehmen investieren in eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie

München (ots) - Bislang erreichen nur etwa 5 Prozent allerUnternehmen weltweit ihre digitalen Ziele- Digitale Vorreiter wachsen rund 50 Prozent schneller als derWettbewerb und sind bis zu 30 Prozent profitabler- Die Komplexitätskosten der IT sinken in digitalisiertenUnternehmen um durchschnittlich 20 Prozent- Die digitale Transformation muss von der gesamten Führungsriegeund in aller Konsequenz vorangetrieben werdenOb Internet der Dinge (IoT), Advanced Analytics oder künstlicheIntelligenz: Digitalisierungsansätze gibt es viele. Doch bislangerreichen nur rund 5 Prozent aller Unternehmen weltweit auchtatsächlich ihre Ziele. Die zu langsame Umsetzung vonDigitalisierungsprojekten ist nur ein Grund dafür. Häufig finden inUnternehmen einzelne Leuchtturmprojekte statt. Eine systematische,ganzheitliche Digitalstrategie fehlt. Das sind Ergebnisse der Studie"Von der Vision zur Transformation: Digitalisierung ist Chefsache"der internationalen Managementberatung Bain & Company."Industrieunternehmen sollten 2 bis 5 Prozent ihres Umsatzes indie Digitalisierung investieren", rät Dr. Jörg Gnamm, Bain-Partnerund Co-Autor der Studie. Und er erklärt: "Die Investitionen zahlensich aus. Denn digitale Vorreiter wachsen nicht nur rund 50 Prozentschneller als der Wettbewerb, sondern sind auch bis zu 30 Prozentprofitabler." Selbst in der IT, deren Bedeutung durch dieDigitalisierung noch einmal zunimmt, sinken die Komplexitätskosten umdurchschnittlich 20 Prozent.Digitalisierung betrifft das gesamte UnternehmenDie Geschäftsmodelle von Industrieunternehmen werden aufsämtlichen Ebenen erschüttert. Durch digitales Direktmarketing undsoziale Medien ergeben sich neue Kontaktmöglichkeiten undAngebotsformen, aber auch Servicealternativen. Der Kundenkontaktgestaltet sich dadurch nicht nur einfacher und kostengünstiger,sondern auch individueller und werthaltiger. Produkte selbst werdenebenfalls zunehmend digital, während gegenwärtigeHaupteinnahmequellen unter Druck geraten.Neue Chancen eröffnen nicht zuletzt Advanced Analytics. So erhältetwa der Hersteller eines vernetzten Kühlschranks nach Zustimmung desKäufers zahlreiche Informationen über den jeweiligen Haushalt, in demdas Gerät steht. Mit diesen Erkenntnissen können Produkte verbessert,intelligente Stromnutzungskonzepte entwickelt oder die Datengemeinsam mit Lebensmittelhändlern analysiert werden. "An digitalenInitiativen mangelt es in den meisten Unternehmen nicht", stelltBain-Partner und Co-Autor Michael Schertler fest. "Allerdings sinddie Aktivitäten oft in viele Einzelprojekte zersplittert. Es fehlteine in sich schlüssige Gesamtstrategie."Digitalisierung ist die Anwendung von digitalen Technologien undWerkzeugen in sämtlichen Prozessen des Unternehmens. Deshalb sind beieiner digitalen Transformation folgende Maßnahmen unverzichtbar:- Interne Wertschöpfungsprozesse optimieren hinsichtlichDurchlaufzeiten, Qualität und Kosten- Kundeninteraktionsprozesse und Schnittstellen neu gestaltendurch die nahtlose Integration aller Kommunikationskanäle(Omnikanal-Ansatz)- Produkt- und Serviceangebot erweitern durch datenbasierteAnwendungen, die einen klaren Mehrwert für den Kunden bedeutenund dadurch neue Erlösquellen erschließen- Neue Geschäftsmodelle entwickeln, etwa IoT-Plattformen, diedurch softwarebasierte Anwendungen neue Wachstumschanceneröffnen"Die Unternehmen müssen sich der Herausforderung Digitalisierungals Ganzes stellen", so Schertler. "Damit obliegt der gesamtenFührungsspitze rund um den CEO die zentrale Verantwortung für diedigitale Transformation." Der Chief Digital Officer (CDO) ist dabeifür die digitale Strategie und ihre Kommunikation zuständig, für diekonkrete Planung und Budgetierung sowie für Methodik und Ressourcen."In vielen Unternehmen droht der CDO mit seinem Team allerdings amSilodenken innerhalb der Organisation zu scheitern", betontSchertler. "Denn vielerorts wird immer noch versucht, digitaleInnovationen mit klassischen Konzernmethoden zum Erfolg zu führen."Zeit zu handelnSoll die digitale Transformation gelingen, müssen alle Stakeholderdie Strategie kennen und verstehen. Dabei gilt es, sowohl die Zukunftder Branche als auch die Ziele des Unternehmens klar zu formulieren,anschließend die Maßnahmen und Investitionen zu priorisieren sowieMitarbeiter, Lieferanten, Kunden und Investoren zu überzeugen. Diesalles sollte schließlich in eine digitale Roadmap mit konkretenProjektzielen und Meilensteinen münden, in ein digitalesBetriebsmodell sowie in ein Programm zur Entwicklung einer digitalenUnternehmenskultur. Das Rückgrat für die Umsetzung derDigitalstrategie bilden "Sponsoren" in allen Bereichen desUnternehmens, die ihre Kolleginnen und Kollegen in persönlichenGesprächen über die Veränderungen im Detail aufklären."Alle Unternehmen sollten ihre digitale Transformation jetztangehen", appelliert Bain-Experte Gnamm. "Denn im digitalen Zeitaltergilt die Winner-takes-it-all-Logik. Wer seine Transformation heutenicht in Gang bringt, wird schon in wenigen Jahren von der Konkurrenzabgehängt."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. 