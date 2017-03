Bain-Studie zur Zukunft des autonomen Fahrens / Assistenzsysteme auf dem Vormarsch

München (ots) - Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahrenentwickeln sich parallel weiter- Der Markt für Assistenzsysteme wächst in unmittelbarer Zukunftdeutlich- Das vollautonome Auto bleibt in den nächsten Jahren noch aufwenige Anwendungsbereiche und -orte beschränkt- Automobilzulieferer müssen sich technologisch undorganisatorisch kontinuierlich verbessernDie Zukunft gehört dem autonomen Fahren. Allerdings wird in dennächsten zehn Jahren erst einmal das Segment der Assistenzsystemebeträchtlich wachsen. Der Einsatz selbstfahrender Autos bleibtvorerst auf Pilotprojekte beschränkt. Sie sind technisch noch nichtausgereift und zu teuer für den Massenmarkt. Autozulieferer müssendeshalb eine duale Strategie fahren: zum einen die heutigenAssistenzsysteme leistungsfähiger machen, zum anderen ihreKompetenzen in der Entwicklung des autonomen Fahrzeugs ausbauen. Dassind die Ergebnisse der aktuellen Studie "An Autonomous Car Roadmapfor Suppliers" der internationalen Managementberatung Bain & Company.Das vollständig selbstfahrende Auto bleibt zunächst einzelnenAnwendungsbereichen und -orten vorbehalten. Denn die rechtlichenRahmenbedingungen schränken das autonome Fahren noch auf engbegrenzte Testgebiete ein. Interessant werden selbstfahrende Autos inden nächsten Jahren vor allem für Taxiunternehmen undMobilitätsanbieter, die die hohen Kosten für vollautonome Fahrzeugeetwa durch Personaleinsparungen wettmachen können. "Für dasselbstfahrende Auto wird es vorerst lediglich Wachstums-Hotspotsgeben", erklärt Dr. Hans Joachim Heider, Bain-Partner und Co-Autorder Studie. "Etwa wenn Metropolen wie Shanghai, London oder Stockholmauf autonome Fahrangebote setzen, um dem Verkehrsinfarkt zuentkommen." Doch diese Fahrzeuge sind eine wichtigeEntwicklungsplattform für Autohersteller und Zulieferer.Präsenz in beiden Märkten ist unabdingbarDer Massenmarkt wird zunächst weiter von traditionellfahrergesteuerten Autos bestimmt. Doch immer umfangreichere undleistungsfähigere Assistenzsysteme ermöglichen ein mehr und mehrteilautonomes Fahren. Das weltweite Marktvolumen für Zulieferersteigt laut Bain-Analysen bis 2025 auf 22 bis 26 MilliardenUS-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 12 bis 14 Prozententspricht.Die Kunden versprechen sich von Assistenzsystemen mehr Sicherheitund Komfort. Gleichwohl haben sie Bedenken hinsichtlich derVerlässlichkeit der Technologie. Die Mehrzahl der Kunden ist jedochnicht bereit, für verbesserte Assistenzsysteme, beispielsweiseautonomes Autobahnfahren, deutlich mehr zu zahlen als für einen heutegängigen adaptiven Tempomaten. Noch haben viele der neuenTechnologien Kostensenkungspotenzial, wenn sie in Großserie gehen.Hochautonome Systeme werden 2025 laut Bain-Studie selbst imoptimistischsten Szenario nur in etwa 10 Prozent der Neuwageneingebaut sein. Und dabei sind auch diejenigen Systemeberücksichtigt, die es dem Fahrer nur in bestimmten Situationenerlauben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, statt sich auf denVerkehr zu konzentrieren."Die großen Automobilzulieferer müssen in beiden Märkten präsentsein", betont Christoph Schlegel, Bain-Partner und Co-Autor derStudie. "Das Segment der Assistenzsysteme garantiert dieUmsatzvolumina der nächsten Jahre, während das autonome Fahren daszukünftige Geschäft sichert."Zulieferer müssen neue Fähigkeiten entwickelnDie heutigen Assistenzsysteme benötigen nur relativ einfacheObjekterkennungs- und Reaktionsmuster. Teil- oder vollautonomesFahren hingegen erfordert die Zusammenführung aller verfügbarenDaten, um ein ausreichend exaktes Modell der Umwelt zu erstellen.Zusätzlich zu den schon heute in vielen Autos eingebauten Kameras undRadaren werden weitere Datenquellen notwendig, wie Laserradare(LiDAR), hochauflösende Straßenkarten und aktuelleCrowdsourcing-Informationen.Automobilzulieferer kommen vor diesem Hintergrund nicht umhin,ihre Kompetenzen zu erweitern, insbesondere in derSoftwareentwicklung. Darüber hinaus müssen sie attraktiver fürTop-Talente werden. Dies erfordert vielerorts einen Kulturwandel inRichtung Technologieunternehmen und das Aufbrechen von Hierarchien.Auch die Konkurrenz verändert sich, Quereinsteiger aus derTechnologiebranche werden ebenso auf den Plan treten wie neueZulieferer aus Schwellenländern wie China. Um dem zu begegnen, werdenAkquisitionen und Partnerschaften immer wichtiger, um an Know-how,Technologie und Mitarbeiter zu gelangen."Zulieferer müssen eine Szenarioplanung einführen, mit deren Hilfesie mögliche Entwicklungen identifizieren und Anpassungen rechtzeitigdurchführen können", so Bain-Partner Heider. "Für die Unternehmenbedeutet das, sich technologisch und organisatorisch ständigweiterzuentwickeln."Die Studienautoren Dr. Hans Joachim Heider und Christoph Schlegelstehen am 7. und 8. März 2017 im Rahmen der Pressetage des 87.Internationalen Auto Salons in Genf für Pressegespräche zurVerfügung. Bei Interesse an einem Termin wenden Sie sich bitte anLeila Kunstmann-Seik, Tel. +49 (0)89 5123 1246, E-Mail:leila.kunstmann-seik@bain.com.Über die StudieDie Studie "An Autonomous Car Roadmap for Suppliers" basiert aufeiner repräsentativen Befragung von 3.850 potenziellen Autokäufern inDeutschland, Frankreich, Italien, Japan, Spanien, Großbritannien undden USA. In China wurden 531 potenzielle Kunden aus den kaufkräftigenMetropolregionen Peking, Shanghai und Wuhan befragt. Darüber hinauswurden 50 Expertengespräche mit Führungskräften vonAutomobilzulieferern und -herstellern durchgeführt.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Technologie, Organisation,Private Equity und M&A - und das industrie- wie länderübergreifend.Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klareWettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswertnachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratungstehen das Kerngeschäft des Kunden und Strategien, aus einem starkenKern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unsererGründung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unsererBeratungsarbeit messen. Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern undbeschäftigt weltweit 7.000 Mitarbeiter, 800 davon imdeutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain unter: www.bain.de.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik, Bain & Company Germany, Inc., Karlspatz 1,80335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com, Tel.: +49 (0)89 5123 1246,Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell