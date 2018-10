Bain-Studie zur Zukunft des Mobilfunks / Die 5G-Pessimisten schaden sich selbst

München (ots) - 5G-Technologie verbessert Geschwindigkeit undLeistungsfähigkeit der Mobilfunknetze enorm- Mehr als die Hälfte der weltweit größten Betreiber sieht in derhöheren Qualität aber keinen unmittelbaren geschäftlichen Nutzen- Den Skeptikern droht der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit undMarktanteilenAutonomes Fahren, virtuelle Realität - die enormeLeistungsfähigkeit der nächsten Mobilfunkgeneration 5G eröffnetNetzbetreibern große Chancen. Dennoch sind 53 Prozent der Vorständeder 20 weltweit größten Mobilfunkunternehmen skeptisch. Sie sehenkeinen unmittelbaren Nutzen für ihr Geschäft und fürchten die hohenInvestitionskosten. Dies sind Ergebnisse der Studie "Why the 5GPessimists Are Wrong" der internationalen Managementberatung Bain &Company.Doch mit diesem Pessimismus schaden sich die Mobilfunkbetreibernur selbst. Denn investieren sie zu zögerlich in 5G, verlieren sietechnisch den Anschluss - und damit droht ihnen der Verlust ihrerWettbewerbsfähigkeit. Da die Netzqualität für die Kunden daswichtigste Entscheidungskriterium für einen Anbieter ist, laufen dieNachzügler überdies Gefahr, substanzielle Einbußen bei Marktanteilenund Umsätzen hinnehmen zu müssen.Alexander Dahlke, Bain-Partner und Telekommunikationsexpertebetont: "Vor diesem Hintergrund ist die Zurückhaltung derNetzbetreiber bei 5G ausgesprochen riskant." Und er fügt hinzu:"Bislang haben sie immer in die neueste Technologie investiert, umden Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden und ihre Umsätzesowie Gewinne zu steigern."Gefährlicher IrrglaubeDie Skepsis der Mobilfunkmanager beruht auf drei grundlegendenDenkfehlern, die in der Bain-Studie identifiziert und entkräftetwerden.1. Die Einführung von 5G rentiert sich nur durch neue Anwendungen.Falsch! Es bedarf keiner neuen Anwendungen, beispielsweise desselbstfahrenden Autos, um 5G wirtschaftlich zu betreiben. Allein dieenorme Verbesserung von Übertragungsgeschwindigkeit und Kapazitätbringt den Vorreitern klare Wettbewerbsvorteile durch wenigerverstopfte Netze und ein Angebot an Diensten, das es bislangausschließlich im Festnetz gibt.2. Die Investitionskosten sind absurd hoch.Falsch! Prognosen, die von einem viel zu hohen Anstieg derInvestitionen im Vergleich zum Umsatz ausgehen, verkennen dieRealität. 5G muss weder sofort flächendeckend eingeführt werden, nochbedarf es vieler zusätzlicher Mobilfunkzellen. So werden sich5G-fähige Geräte - wie bei allen technischen Neuerungen üblich - indas bestehende Netz einloggen, wenn keine 5G-Verbindung möglich ist.Auch verfügen die meisten Netzbetreiber bereits über eineausreichende Dichte an Knotenpunkten, die für 5G notwendig sind.3. 5G reduziert hauptsächlich die Netzkosten, bringt aber kaumzusätzlichen Umsatz.Falsch! Bei 5G einzig auf Kostensenkungen zu setzen, greift vielzu kurz. Neben dem deutlichen Effizienzgewinn durch die neue Techniklassen sich mit der verbesserten Infrastruktur zusätzliche Umsätzeerzielen, die in die Qualität und Ausbreitung des 5G-Netzesreinvestiert werden können.Strategie der Sieger"Erfolgreiche Mobilfunkbetreiber investieren deshalb schnell undkontinuierlich in die neue 5G-Technologie und entwickeln ihreInfrastruktur für die zukünftigen Anforderungen weiter", erklärtBain-Experte Dahlke. "Sinnvoll ist ein mehrjähriger Plan, der esUnternehmen erlaubt, mit überschaubaren Ausgaben einzelneProblemfelder zu bearbeiten und die technischen Verbesserungen bei 5Gim Zeitverlauf zu nutzen. So sind nicht nur Kosteneinsparungenmöglich, sondern gleichzeitig auch Umsatzsteigerungen."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company GermanyInc., Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell