Bain-Studie zur Zukunft des Bankgeschäfts / Blockchain-Technologie wird Transaction-Banking revolutionieren (FOTO)

München (ots) -Distributed Ledgers können Kosten von Handelsfinanzierungen um biszu 80 Prozent senken- Immer mehr Fintechs und Hightech-Konzerne drängen mit digitalenTechnologien in den Wachstumsmarkt Transaction-Banking- Auch regionale Institute konkurrieren mit marktführendenglobalen Banken- Mit radikal veränderten Geschäftsmodellen können etablierteAnbieter ihre Position festigenKurze Nachricht, große Wirkung: Eher beiläufig hat die HSBC MitteMai 2018 über die erste Abwicklung eines Akkreditivs für eineSchiffsladung Sojabohnen per Blockchain-Technologie informiert.Danach nutzten alle Beteiligten dieser internationalenHandelsfinanzierung eine einzige digitale Plattform. In der Studie"Wolf in Sheep's Clothing: Disruption Ahead for Transaction Banking"zeigt die internationale Managementberatung Bain & Company auf, inwelchem Maß Distributed Ledgers und andere digitale Technologien dasTransaction-Banking in den kommenden Jahren verändern werden und wietraditionelle Banken handeln sollten.Zunehmende Konkurrenz und digitale Lösungen verschärfen PreisdruckDas Transaction-Banking rund um Handels- undSupply-Chain-Finanzierungen sowie das Cash-Management zählen bereitsseit Längerem weltweit zu den Hoffnungsträgern im krisengeplagtenBankgeschäft. Sie versprechen kontinuierliches Wachstum sowie stabileErträge und gelten als Schlüssel für das Cross-Selling vielerhöhermargiger Produkte. Globale Banken erweitern deshalb ihreAktivitäten ebenso wie regional tätige Institute. Doch ihreErwartungen werden sich nicht in jedem Fall erfüllen. "Die Preisewerden angesichts des zunehmenden Wettbewerbs sinken", erklärtBain-Partner und Bankenexperte Dr. Jan-Alexander Huber. "Zudem kommenimmer mehr Technologieanbieter mit innovativen, digitalen Lösungenauf den Markt."Allein die Blockchain-Technologie kann laut Bain-Analysen dieKosten von Handelsfinanzierungen um 50 bis 80 Prozent senken und dieBearbeitungsgeschwindigkeit verdrei- oder sogar vervierfachen (Abb.1). Abwicklung, Rechnungsstellung und Bezahlung werden künftig nahezuzeitgleich erfolgen - und die Preise entsprechend sinken.Fintechs und Hightech-Konzerne greifen auf breiter Front anDie Handelsfinanzierung ist nur ein Beispiel für den Umbruch.Fintechs greifen derzeit in nahezu allen Marktsegmenten an. Sointegrieren E-Procurement-Plattformen Zahlungsfunktionen.Devisenspezialisten machen den Schritt ins Cash- undRisikomanagement. Start-ups erhöhen die Geschwindigkeit und dieTransparenz bei länderübergreifenden Zahlungen. E-Commerce-Gigantenwie Alibaba oder Amazon etablieren sich als Finanzier ihrerMarktplatzteilnehmer. Technologiekonzerne wie IBM bieten Lösungen an,die Güter weltweit verfolgen und je nach Lieferfortschrittautomatisch Zahlungen auslösen. Zum Teil preschen dieHightech-Anbieter im Alleingang vor, zum Teil suchen sie zu Beginnden Schulterschluss mit ausgewählten Banken.Flat Fees ersetzen transaktionsbasierte GebührenAngesichts dieser Entwicklung stellt Bain-Partner undBankenexperte Dr. Christian Graf fest: "Es ist nur eine Frage derZeit, bis digitale Anbieter traditionellen Banken deren Marktstrittig machen." Kreditinstitute sollten ihre Geschäftsmodelle imTransaction-Banking überdenken. Einige dürften in Zukunft mit einemNetzwerk von Partnern, darunter IT-Unternehmen undE-Commerce-Plattformen, zusammenarbeiten. Andere werden in ersterLinie die Infrastruktur für den Zahlungsverkehr vorhalten. Damitverbunden sind neue Abrechnungsformen. "Die Banken stehen vor einemähnlichen Umbruch wie die Telekommunikationsbranche in der letztenDekade", so Branchenkenner Graf. "Kleinteilige, reintransaktionsgetriebene Gebührenstrukturen werden durch Flat Fees fürdie Bereitstellung umfassender Lösungen ersetzt."Unabhängig von zukünftigen Gebühren- und Geschäftsmodellen sindalle Banken gefordert, ihr digitales Leistungsspektrum auch imTransaction-Banking zu erweitern. Dabei sind die Kreditinstitutenicht auf sich allein gestellt. Gemeinsame Entwicklungen mit Kundenwerden eine größere Rolle spielen, das Gleiche gilt fürPartnerschaften mit Technologieanbietern. Das ersteBlockchain-Akkreditiv beruht beispielsweise auf dem Know-how einerTechnologiefirma, zu dem mehr als 200 Unternehmen, darunter auchBanken, beigetragen haben. Bankintern zählen die Modernisierung derIT-Infrastruktur und die Rekrutierung von Experten für Themen wiekünstliche Intelligenz und Blockchain zu den vordringlichsten Themen."Das Transaction-Banking steht vor einem tief greifenden Umbruch,der aber auch Chancen bietet", betont Bain-Partner Huber. "Wer sich jetzt richtig aufstellt, verschafft sich im Wettbewerb einen Vorsprung und wird weiterhin von der wachsenden Nachfrage profitieren." 