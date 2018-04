Bain-Studie zur Innovation in der Automobilindustrie / Autobauer müssen in Forschung und Entwicklung umsteuern

München (ots) - Autobranche muss sich trotz enormen Kostendrucksfür das Zeitalter von Elektromobilität und Digitalisierung neuaufstellen- Bis 2020 sollten Hersteller und Zulieferer rund ein Drittelihres Forschungs- und Entwicklungsbudgets für neue Technologienzur Verfügung stellen- Viele Unternehmen versäumen es, Effizienzpotenziale zu heben undfehlendes Know-how mit Technologiepartnern aufzubauen- Mit einem systematischen Vorgehen lässt sich trotz knapperRessourcen die notwendige Innovationskraft entfaltenDie deutschen Automobilhersteller und -zulieferer müssen bis 2020bis zu 30 Prozent ihres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in einegrundlegende Neuausrichtung ihres Geschäfts investieren. Nur sokönnen sie im Zeitalter von E-Auto, autonomem Fahren undDigitalisierung ihre weltweite Führungsposition halten. In ihremPositionspapier "Innovation in der Automobilindustrie: Ende derExperimente" zeigt die internationale Managementberatung Bain &Company, wie sich die Autobranche trotz starken Kostendrucks imGanzen neu erfinden kann. Im Mittelpunkt dieser Transformation stehendie neuen Technologien."Produktqualität und Markenreputation allein reichen in derAutomobilindustrie nicht mehr aus, um sich vom Wettbewerb abzuheben",erklärt Bain-Partner und Co-Autor Ralf Kalmbach. "Wollen dieUnternehmen die strategischen und technologischen Innovationenbewältigen, die für diese Transformation erforderlich sind, müssensie einen erheblichen Teil ihrer Forschungs- und Entwicklungsbudgetsneu disponieren."Ende der ExperimenteBisher verlangen die Top-Manager der Autobranche von ihrenF&E-Einheiten Antworten auf die technologischen Herausforderungen derZukunft. Doch die Ingenieure sind vielerorts mit kleinteiligenNeuentwicklungen und Pilotprojekten überlastet. "ZahlreicheUnternehmen entwickeln immer noch herkömmliche Produkte undInnovationen parallel", stellt Bain-Partner und Co-Autor Dr. JörgGnamm fest. "Doch das funktioniert nicht. Die Führungsetage musseindeutig vorgeben, welche Themen zu forcieren sind und was aus dembestehenden Portfolio entfernt oder zugekauft wird."Definiert die Geschäftsführung präzise, mit welchen Produkten undDienstleistungen sich das Unternehmen am Markt differenzieren will,lässt sich der Konflikt zwischen einer Stärkung der Innovationskraftund Kostensenkungen lösen. Durch die klare Roadmap weiß dieF&E-Abteilung, auf welche strategisch entscheidenden Aufgaben siesich konzentrieren soll.Noch allerdings heben wenige F&E-Leiter die tatsächlich möglichenEffizienzpotenziale. Dabei können moderne Methoden wie agileEntwicklung die Produktivität von Forschung und Entwicklung enormsteigern. Durch Partnerschaften mit Technologiefirmen und einF&E-Ökosystem lassen sich fehlendes Know-how schnell undkostengünstig aufbauen. "Bisher werden die vielfältigenMöglichkeiten, die Entwicklung effizienter zu gestalten, nichtkonsequent genug genutzt", betont Autoexperte Gnamm. Dabei steigerteine überzeugende Innovationsstrategie einerseits Unternehmenswertund Wettbewerbsfähigkeit, und fördert andererseits auch denKulturwandel. Das wiederum zieht begehrte Talente an.Mit System zum ErfolgIn vier Schritten können Automobilhersteller und Zulieferer ihreneue Innovationsstrategie erarbeiten:- Input für F&E formulieren. Der Vorstand entwirft ein Zielbild,auch für den Bereich Innovation. Es beschreibt, welche Produkteund Dienstleistungen angeboten werden sollen, wo sich dasUnternehmen wie differenzieren kann, welche Innovationen dafürnotwendig sind und welche nicht oder nicht mehr.- Entwicklungsportfolio festlegen. Aus diesen Vorgaben leitet dasF&E-Management ab, welche Leistungen wann zu erbringen sind.Dabei hinterfragt es die eigene Wertschöpfungstiefe und prüftF&E-Partnerschaften sowie Ökosysteme systematisch. Im eigenenHaus sollten nur die Innovationen verbleiben, mit denen sich dasUnternehmen vom Wettbewerb abheben kann oder die einen klarenBusiness Case ergeben.- Passende Methoden und Prozesse wählen. Für die verschiedenenAufgaben, die sich aus dem Innovationsportfolio herleiten,müssen die jeweils am besten geeigneten Prozesse, Methoden undOrganisationsformen gefunden werden. Agile Entwicklungsmethodensind systematisch zu evaluieren. Und auch dieEntwicklungsinfrastruktur muss optimal auf das jeweiligeVorhaben abgestimmt sein.- Den Wandel steuern. Der Erfolg des Innovationsprogramms hängtvon der effizienten Steuerung ab. Dabei überwacht das Managementkontinuierlich, dass Projekte termingerecht vorangehen und zuden erwünschten Ergebnissen führen. Strategische Kennzahlenhelfen zu messen, ob die F&E-Abteilung die vereinbarten Zieleerreicht.Bisher gehen nur wenige Unternehmen in der Entwicklung derartsystematisch vor. "Die Autobauer müssen sich von ihren herkömmlichenDenk- und Arbeitsweisen lösen", mahnt Autoexperte Kalmbach. Und erfügt hinzu: "Mit Mut und Pragmatismus könnten sie die notwendigeInnovationskraft entfalten, um den radikalen Wandel ihrer Industriezum eigenen Vorteil zu nutzen."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de.Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain Insights App.