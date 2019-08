Bain-Studie zum privaten Verbrauch in China / Konsum im Reich der Mitte boomt weiter

München/Zürich (ots) - Chinesen steigern 2018 ihre Ausgaben fürVerbrauchsgüter um 5,2 Prozent- Konsumenten in der Volksrepublik kaufen immer mehr hochwertigeProdukte- Kleine lokale Marken stechen etablierte globale Brands aus- Innovative Einzelhändler können sich gegenüber dem OnlinehandelbehauptenChinas Konjunktur schwächelt zwar, doch das macht sich imEinkaufsverhalten der heimischen Bevölkerung noch nicht bemerkbar.2018 stiegen die Ausgaben der Chinesen für Verbrauchsgüter um 5,2Prozent und liegen damit einmal mehr über dem Wert des Vorjahrs von4,7 Prozent. Der anhaltende Boom ist laut aktuellem "China ShopperReport" der internationalen Managementberatung Bain & Company vorallem mit dem Trend hin zu Premiumprodukten zu erklären.Gemeinsam mit Kantar Worldpanel hat Bain bereits zum achten Maldas Kaufverhalten der Chinesen bei Artikeln des täglichen Bedarfsuntersucht. Wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren zeigtesich auch 2018 eine klare Zweiteilung des Markts. Während dieAusgaben für Lebensmittel und Getränke nur langsam zunahmen, wuchsdie Nachfrage nach Körperpflege und Haushaltswaren rasant. Makeupetwa legte um 18 Prozent zu, Weichspüler kamen auf ein Plus von 13Prozent. Bei Kaugummi und Kuchen hingegen gingen die Umsätze deutlichzurück.Mehr Qualität, höhere Preise"Die Chinesen kaufen immer mehr Produkte, die ihnen Gesundheit undein angenehmeres Leben versprechen", stellt Miltiadis Athanassioufest, Bain-Partner und Leiter der Praxisgruppe Konsumgüter und Handelin Europa, im Mittleren Osten und in Afrika (EMEA). Zwar sei ineinigen Kategorien bereits eine Sättigung beim Absatz erreicht. Dochauch dort gebe es noch Spielraum für Preissteigerungen beihöherwertigen Waren.Darüber hinaus präferieren die chinesischen Konsumenten injüngster Zeit zunehmend kleinere lokale Marken. Diese Newcomerbedienen sehr spezifische Kundenbedürfnisse und wachsenüberproportional schnell. "Dies wird dramatische Auswirkungen auf dieetablierten Marken haben", so Athanassiou. "Die führendeninternationalen Konsumgüterhersteller sollten deshalb ein breiteresMarkenportfolio für die verschiedensten Produktsegmente aufbauen,anstatt nur ihre großen Namen zu promoten."Neue Chancen für traditionellen EinzelhandelErstmals ist das Wachstum des Onlinehandels in China an seineGrenzen gekommen. Die Dynamik im E-Commerce schwächte sich derBain-Studie zufolge 2018 leicht ab. Erzielt wurde ein Zuwachs von30,6 Prozent, 2017 waren es noch 35,1 Prozent gewesen. Dies könnteneue Hoffnung für den traditionellen Einzelhandel bedeuten, der inden vergangenen Jahren rapide Marktanteil verloren hatte.Tatsächlich bieten kleinere, flexible Verkaufsformate interessanteMöglichkeiten. So wachsen Geschäfte, die Mahlzeiten oder Snacks zumAußer-Haus-Verzehr verkaufen, seit 2016 jährlich um 14 Prozent.Convenience-Stores, wie sie beispielsweise an Tankstellen oderBahnhöfen zu finden sind, konnten ihren Umsatz mit Lebensmitteln fürden Unterwegs-Verzehr in den letzten zwei Jahren sogar um 17 Prozentpro Jahr erhöhen. Und auch Supermärkte haben Wachstumspotenzial - alsLogistikbasis für die schnelle Lieferung online getätigter Einkäufeoder mit einer größeren Anzahl frischer Lebensmittel im Angebot.Konzentration auf den KundenGrundsätzlich müssen sich alle Konsumgüterhersteller daraufeinstellen, dass die Grenzen zwischen traditionellem Verkauf undOnlinehandel mehr und mehr verschwimmen. Die Entwicklung einesneuartigen Hybrid-Handels lässt sich an den Lieferdiensten fürLebensmittel beobachten. Die im Internet georderte Ware muss denKunden nicht nur immer schneller erreichen, sondern auch punktgenaunach Hause oder an den Arbeitsplatz gebracht werden. Diesegrundlegenden Veränderungen dürfen die traditionellen Einzelhändlernicht außer Acht lassen. Sie müssen- ihre Ladenkonzepte neu designen und das Kauferlebnis auch durchneue Technologien wie Augmented Reality attraktiver gestalten,- ihre gesamten Prozesse digitalisieren, um die Kunden auf allenVertriebswegen einheitlich bedienen zu können,- die Kundendaten für eine bessere Zusammenarbeit mit denMarkenherstellern nutzen sowie- hochwertige und personalisierte Produkte und Dienste entwickeln.Die chinesischen Konsumenten werden anspruchsvoller und nutzen dieunterschiedlichsten Absatzkanäle. Bain-Experte Athanassiou betont:"Nur wer sich voll und ganz auf die Bedürfnisse seiner Kundenkonzentriert und ihr Verlangen nach Neuheiten stillt, wird in diesemUmfeld noch Erfolg haben."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 