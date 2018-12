Bain-Studie zum globalen Luxusmarkt / Jugend beflügelt die Edelmarken

München (ots) - Das internationale Geschäft mit persönlichenLuxusgütern wächst 2018 um 6 Prozent auf 260 Milliarden Euro- Die jüngeren Generationen stehen für das gesamte Wachstum imhochwertigen Warensegment- Ein Drittel des weltweiten Luxuskonsums entfällt auf chinesischeKundenIhre Welt sind teure Sneakers, It-Bags, Edelkosmetik: Junge Leutebescheren den Luxusmarken weltweit kräftiges Wachstum. Das Geschäftmit hochwertiger Kleidung, Lederwaren, Parfüm und Schmuck wird diesesJahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 260 Milliarden Euro zulegen.Dies bringt die neueste Ausgabe der Luxusmarktstudie "Luxury GoodsWorldwide Market" zutage, die die internationale ManagementberatungBain & Company gemeinsam mit dem italienischen LuxusgüterverbandFondazione Altagamma bereits zum 17. Mal veröffentlicht hat.Insgesamt werden High-End-Anbieter 2018 rund 5 Prozent mehrDesignprodukte, Luxusautos, teure Reisen, feinste Lebensmittel undGetränke als im Vorjahr verkaufen und damit auf einen Umsatz von 1,2Billionen Euro kommen. Besonders gefragt sind Kreuzfahrten aufexklusiven Schiffen, die um 7 Prozent zulegen. Mit 6 Prozent wachsenneben dem Segment des persönlichen Luxus auch der Kunstmarkt sowiedie Nachfrage nach Delikatessen und Gourmetmenüs. Hingegen schrumpftder Umsatz bei Yachten und Privatjets um 3 Prozent.Asien sorgt für Belebung"Der Luxusmarkt ist auf einen soliden Wachstumspfad mit moderatemTempo eingeschwenkt", stellt Bain-Partner und Luxusgüterexperte SergeHoffmann fest. Bis 2025 wird der Markt voraussichtlich um jährlich 3bis 5 Prozent auf dann 320 bis 365 Milliarden Euro zulegen - abhängigdavon, wie sich die aktuellen politischen, soziokulturellen undwirtschaftlichen Risiken auswirken.China spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Anteilchinesischer Kunden am weltweiten Luxuskonsum wird sich in denkommenden Jahren weiter erhöhen. 2018 liegt er bei 33 Prozent, bis2025 wird er auf 46 Prozent angestiegen sein. Immer häufiger kaufendie Chinesen Luxuslabels in ihrem Heimatland. Dort nehmen die Umsätzeder Edelmarken dieses Jahr um 18 Prozent auf 32 Milliarden Euro zu.Auch das restliche Asien beflügelt derzeit das Luxusgeschäft.Getragen von Südkorea wächst der Konsum in Asien um 7 Prozent auf 39Milliarden Euro. Selbst in Japan legt der Luxusumsatz trotzDauerkrise um 3 Prozent auf 22 Milliarden Euro zu.Europäer kaufen ordentlich einDer starke Euro dämpft in Europa die gewöhnlich starke Nachfrageasiatischer Touristen nach Luxusgütern. Da aber die Europäer selbstkräftig shoppen, verzeichnen die Luxuslabels in der Alten Weltimmerhin noch ein Plus von 1 Prozent auf 84 Milliarden Euro. EinenZuwachs von 5 Prozent auf 80 Milliarden Euro beschert die boomendeUS-Wirtschaft den Edelmarken auf dem US-amerikanischen Kontinent.Laut Bain-Studie beleben in allen Regionen ausschließlich diejüngeren Generationen den Markt. Auf die ab 1980 Geborenen entfällt2018 das gesamte Wachstum der Branche - im Vorjahr hatte ihr Anteilbei 85 Prozent gelegen. Entsprechend richten die Edelmarken ihrAngebot zunehmend auf die Bedürfnisse der jungen Leute aus. So bietenmittlerweile fast alle Hersteller ihre Produkte im Internet an. DerOnlineverkauf legt dieses Jahr auf 27 Milliarden Euro zu. Gemessen amVorjahr ist das eine Steigerung von 22 Prozent. InsbesondereAccessoires verkaufen sich gut im Netz.Individualität ist TrumpfJe jünger die Kunden sind, desto größer ist ihr Wunsch nachIndividualität. Die ab 1995 geborene Generation Z, die laut Bain inabsehbarer Zeit 10 Prozent der Topkonsumenten ausmachen wird, willbeispielsweise in Luxusläden ganz persönlich bedient werden. "DieLabels sollten deshalb ihre Store-Strategie überarbeiten", soHoffmann. "Sie müssen modernste Digitaltechnologien nutzen, um dasEinkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern."Darüber hinaus erwarten die jungen Käufer, dass die Anbieter vonLuxusgütern auf ihre kulturellen Besonderheiten sowie ihreunterschiedlichen Figuren eingehen. So macht zurückhaltende Mode, dieetwa von islamischen Frauen präferiert wird, 2018 bereits 40 Prozentdes Abverkaufs hochwertiger Damengarderobe aus. Rund 20 Prozent derProdukte dieser Kategorie entfallen auf größere Größen oder aufKleidung, die besonders leger fällt.Vintage boomtDer Secondhand-Handel mit Luxuswaren hat seit 2015 jedes Jahr um 9Prozent auf zuletzt 22 Milliarden Euro zugenommen. Speziell Uhren undSchmuck werden gebraucht gekauft. Millennials sind die größteKäufergruppe, und das vor allem in Europa. 55 Prozent desVintage-Markts entfallen auf den Alten Kontinent.Der wachsende Einfluss der Asiaten, die rasante Zunahme desOnlinehandels zulasten stationärer Läden, die Ansprüche der jungenKäuferschichten und der unterschiedlichen Kulturen werden dasLuxusgeschäft in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Dennochkönnen die Hersteller von Luxusgütern aus Sicht von Bain-ExperteHoffmann diese disruptive Phase meistern: "Voraussetzung dafür ist,dass sie proaktiv Markttrends adressieren, ihrer individuellenErfolgsformel folgen und sich an den nächsten Generationenorientieren." Über die StudieSeit dem Jahr 2000 untersucht Bain & Company in Zusammenarbeit mitFondazione Altagamma - dem führenden italienischen Verband derLuxusgüterhersteller - den Markt und die Ertragslage von 250 weltweitführenden Luxusgüterherstellern und -marken. DerUnternehmensdatenbestand, der unter der Bezeichnung "Luxury GoodsWorldwide Market Observatory" bekannt ist und jährlich als Studieveröffentlicht wird, hat sich zu einer führenden und weltweitbeachteten Informationsquelle für die internationaleLuxusgüterindustrie entwickelt. 