Bain-Studie zum globalen Luxusmarkt / China dominiert das Geschäft mit den Edelmarken

München/Zürich (ots) -- Der weltweite Umsatz mit Luxusgütern ist 2018 um 6 Prozent auf260 Milliarden Euro gestiegen- Im Gesamtjahr 2019 wird das Geschäft mit den Edelmarkenvoraussichtlich auf bis zu 276 Milliarden Euro anwachsen- Immer mehr Chinesen kaufen Premiummarken in ihrem Heimatland,entsprechend legt dort der Umsatz deutlich zu- Die Konsumenten verlangen zunehmend nachhaltig produzierteLuxuswaren und wünschen sich außergewöhnliche KauferlebnisseDie Chinesen haben sich als stärkste Macht im weltweitenLuxusgeschäft etabliert. Ihre enorme Kaufkraft beflügelt den Absatzvon hochpreisigen Accessoires, Kosmetik, Schmuck oder Kleidung - unddies vor allem in ihrem Heimatland. Insgesamt stieg der weltweiteUmsatz mit Luxuswaren 2018 um 6 Prozent auf 260 Milliarden Euro. Fürdas laufende Jahr prognostiziert die internationaleManagementberatung Bain & Company gemeinsam mit dem italienischenLuxusgüterverband Fondazione Altagamma im "Luxury Study 2019 SpringUpdate" ein Wachstum des globalen Luxusmarkts von 4 bis 6 Prozent.Währungsbereinigt wird der Umsatz auf 271 bis 276 Milliarden Eurozulegen."Das globale Luxusgütergeschäft hat sich auf einem hohenWachstumsniveau eingependelt", stellt Bain-Partner undLuxusgüterexperte Oliver Merkel fest. "Und diese neue Normalität wirdsich bis 2025 mit jährlichen Zuwachsraten von 3 bis 5 Prozentfortsetzen." Die anhaltende Dynamik beruht vor allem auf der Kauflustasiatischer Konsumenten. Alle anderen Regionen verzeichnen moderatesWachstum.Luxuskäufe in Asien boomenChina dominiert weiter den Luxusmarkt. Die ab 1995 geborenemodebewusste Generation Z hat sich dort mit ihrer Neigung zuSpontankäufen zur spannendsten Kundengruppe entwickelt. LautBain-Studie wird der Absatz von Premiummarken in China 2019 um bis zu20 Prozent steigen.Da die Chinesen immer häufiger in ihrem Heimatland shoppen, laufendie Geschäfte in ihren traditionellen Einkaufsdestinationen Hongkongund Macau schlechter. Dennoch boomt das Luxusgeschäft in Asien auchaußerhalb Chinas weiter mit einem Plus von 10 bis 12 Prozent.Ausschlaggebend dafür ist vor allem die wachsende Mittelschicht inIndonesien, Vietnam und auf den Philippinen.In Tokio werden sich bereits in diesem Jahr die Olympischen Spiele2020 positiv bemerkbar machen. Das Interesse von Reisenden aus Chinazieht schon jetzt an. Vor diesem Hintergrund legt der Umsatzexklusiver Marken in Japan 2019 voraussichtlich um 2 bis 4 Prozentzu.Durchwachsene Aussichten für USA und EuropaDie gesättigten Märkte wachsen schon seit Jahren nur noch mäßig.Zwar belebten in Europa aufgrund von günstigen Wechselkursen vorallem Touristen aus Asien 2018 das Geschäft mit den High-End-Waren.Gleichzeitig aber dämpfen die sozialen und politischen Turbulenzen inLändern wie Großbritannien und Frankreich die Erwartungen. Darüberhinaus droht eine Konjunkturabschwächung. Bain erwartet deshalb indiesem Jahr in Europa nur noch ein Umsatzplus von 1 bis 3 Prozent.Nord- und Südamerika werden mit 2 bis 4 Prozent nur unwesentlichstärker wachsen. Zwei Entwicklungen beeinflussen in den USA dasLuxusgeschäft negativ. Zum einen verunsicherten 2018 Pläne für eineSteuerreform die heimischen Konsumenten, zum anderen bleibenangesichts des schwelenden Handelskonflikts mit China diekauffreudigen Reisenden aus der Volksrepublik aus. Kaufhäuser undShoppingmalls haben mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen. DieFlagship-Stores der großen Marken dagegen verzeichnen Zuwächse.Schlechter sieht es im Rest der Welt aus. Dort wird derLuxusumsatz 2019 voraussichtlich um bis zu 2 Prozent zurückgehen. DerMittlere Osten leidet unter der Aufwertung seiner Währungen, dieBewohner shoppen lieber im Ausland.Neue Herausforderungen für die Top-MarkenAuf den ersten Blick laufen die Geschäfte der Top-Marken stabilauf hohem Niveau. Dennoch stehen ihnen radikale Umwälzungen bevor.Bain beschreibt folgende Zukunftstrends:1. In puncto Mode und Lebensstil geben in Zukunft die jungenselbstbewussten Chinesen den Ton an. 2025 werden chinesischeKonsumenten mehr als 45 Prozent aller weltweiten Luxuskäufe tätigen.2. Nutzen statt besitzen. Die Sharing Economy setzt sich mitLeihmodellen und Secondhandkäufen auch im Luxusmarkt immer mehrdurch.3. Konsumenten fordern von den Luxusgüterherstellern mehrNachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Entsprechend muss das Zielder Unternehmen eine Kreislaufwirtschaft sein, in der Produktewiederverwertet und natürliche Ressourcen geschont werden.4. Die Digitalisierung der Branche geht längst über denOnlinehandel hinaus. Ein Viertel aller Luxusgüter wird bereits überdas Internet verkauft. Nun müssen sich die Markenhersteller in punctotechnologischer Infrastruktur neu aufstellen, um den Kunden über dasShoppen hinaus außergewöhnliche Kauferlebnisse zu bieten.5. Communitys und Kundennetzwerke werden für die Luxusherstellernoch wichtiger. Einen intensiven Dialog mit den Kunden zu pflegen,wird bald bedeutender sein als Markenimage oder Produktdesign.Insbesondere junge Marken machen den etablierten Konkurrenz. "Ihrkreativer Ansatz beschränkt sich nicht nur auf Kleidung, Schmuck oderAccessoires", betont Bain-Partner Merkel. Er umfasse alle Facettendes Geschäfts, auch die Beziehung zu den anspruchsvollen Kunden. "Dieetablierten Marken sollten sich deshalb sehr genau auf die Wünscheihrer Kunden einstellen", so Merkel. "Nur so können sieüberproportional am Luxusmarkt partizipieren." Dieser wird lautStudie bis 2025 auf bis zu 365 Milliarden Euro anwachsen.Über die StudieSeit dem Jahr 2000 untersucht Bain & Company in Zusammenarbeit mitFondazione Altagamma - dem führenden italienischen Verband derLuxusgüterhersteller - den Markt und die Ertragslage von 250 weltweitführenden Luxusgüterherstellern und -marken. DerUnternehmensdatenbestand, der unter der Bezeichnung "Luxury GoodsWorldwide Market Observatory" bekannt ist und jährlich als Studieveröffentlicht wird, hat sich zu einer führenden und weltweitbeachteten Informationsquelle für die internationaleLuxusgüterindustrie entwickelt.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 