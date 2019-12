Bain-Studie zum globalen Luxusmarkt 2019 / Zweite Welle des China-Booms rollt

München/Zürich (ots) - Der weltweite Umsatz mit persönlichen Luxusgütern steigt2019 um 4 Prozent auf 281 Milliarden Euro- Chinesen kurbeln sowohl Inlands- als auch Auslandskonsum an- Jüngere Käufer werden in Zukunft bis zu 85 Prozent desweltweiten Luxussegments dominieren- Nachhaltiges und sozial verantwortliches Handeln wird vonLuxusmarken mehr erwartet als von Unternehmen anderer BranchenGenuss- und reisefreudige Chinesen, selbstbewusste und anspruchsvolle jungeKäufer, anhaltender Onlineboom: Diese drei Faktoren treiben 2019 das globaleWachstum für persönliche Luxusgüter. Der Umsatz mit hochwertiger Kleidung, mitSchuhen, Lederwaren, Parfüm und Schmuck wird dieses Jahr auf 281 Milliarden Eurozulegen, was einem Plus von 4 Prozent entspricht. Auch der erweiterte Luxusmarktwächst 2019 um 4 Prozent - auf nunmehr 1,3 Billionen Euro. Überdurchschnittlichstark nimmt der Umsatz mit Kreuzfahrten (plus 9 Prozent), Autos (plus 7Prozent), Gourmet-Lebensmitteln (plus 6 Prozent) und Privatjets sowie Yachten(plus 5 Prozent) zu. Einen deutlichen Einbruch von 18 Prozent verzeichnetdagegen der weltweite Kunsthandel. Dies sind Ergebnisse der neuesten Ausgabe derStudie "Worldwide Luxury Market Monitor", die die internationaleUnternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem italienischenLuxusgüterverband Fondazione Altagamma schon zum 18. Mal veröffentlicht.Bei den persönlichen Luxusgütern entwickelt sich besonders positiv das Geschäftmit Schuhen und Schmuck (jeweils plus 9 Prozent) sowie Lederwaren (plus 7Prozent). Der Umsatz mit Uhren geht hingegen um 2 Prozent zurück. "Nach demstarken Umsatzwachstum bis 2015 herrscht im Markt der persönlichen Luxusgüternun schon seit einiger Zeit Normalität", stellt Bain-Partner undLuxusgüterexperte Oliver Merkel fest. "Und so dürfte es auch bleiben." Bis 2025wird der Markt um etwa 3 bis 5 Prozent pro Jahr auf dann 335 bis 375 MilliardenEuro wachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass die wirtschaftspolitischenKrisen wie der US-amerikanisch-chinesische Handelskonflikt oder dieAuseinandersetzungen in Hongkong nicht eskalieren.Europa zeigt leicht positiven TrendInsbesondere die chinesischen Kunden werden für die Luxusgüterbranche immerwichtiger. Die Umsätze im Reich der Mitte legen um 26 Prozent auf 30 MilliardenEuro zu. Damit steht China für 90 Prozent des globalen Wachstums beipersönlichen Luxusgütern - trotz der seit Monaten angespannten Lage in Hongkong,durch die die Luxusumsätze in der Stadt um 20 Prozent eingebrochen sind.Die genuss- und reisefreudigen Chinesen beeinflussen auch das Wachstum in Japan(plus 4 Prozent) und im übrigen Asien (plus 6 Prozent), da sie ihre bevorzugtenEdelmarken vermehrt dort erwerben. Dank dieses starken Inlands- undAuslandskonsums kommt es auf dem Luxusgütermarkt gerade zu einer zweiten Wellechinesischer Kaufkraft. Den ersten Boom erlebte die Branche in den Jahren 2010bis 2014.Europa verzeichnet mit einem neuerlichen Plus von 1 Prozent wieder einen leichtpositiven Trend. Der Kontinent bleibt mit 88 Milliarden Euro 2019 der weltgrößteregionale Teilmarkt für Luxusgüter. Am besten schneiden Spanien undGroßbritannien ab, etwas schwächer entwickelt sich der Konsum in Deutschland undFrankreich.Der amerikanische Doppelkontinent ist mit 84 Milliarden Euro weiterhin derzweitgrößte Markt für Luxusgüter. Hier drücken insbesondere der starke US-Dollarund die rückläufigen Touristenzahlen die Konsumstimmung.Einfluss der jungen Käufer bleibt hochDie Generationen Y (nach 1980 geboren) und Z (nach 1995 geboren) sorgen imLuxusgütermarkt weiter für Furore. Auf sie entfällt das gesamte globaleWachstum, dabei dominieren vor allem die jungen Konsumenten aus China undSüdostasien. Im Jahr 2035 werden diese beiden Generationen bis zu 85 Prozent desgesamten Luxusmarktvolumens ausmachen. Bain-Experte Merkel betont: "Dieseäußerst selbstbewussten Kunden fordern die Luxusmarken permanent heraus, kreativzu sein und sich weiterzuentwickeln - und zwar über das reine Produkt hinaus."Auch der Onlinekanal gewinnt weiter an Bedeutung. In diesem Jahr ist derInternethandel mit Luxusgütern um 22 Prozent auf 33 Milliarden Euro gestiegenund kommt damit inzwischen auf einen Marktanteil von 12 Prozent. Online- undstationärer Handel beeinflussen sich zunehmend gegenseitig. In der Folge wirdder physische Kanal kontinuierlich unterbrochen. "Wir gehen davon aus, dass derAusbau des stationären Absatzkanals 2020 seinen Höhepunkt erreicht habenkönnte", so Merkel.Stellenwert des Secondhand-Markts nimmt zuSoziale Verantwortung bleibt für Luxuskunden ein wichtiges Thema und umfasstmehr als Umweltschutz bei der Herstellung. 80 Prozent - allen voran die jungenKonsumenten - bevorzugen Marken, die sozial verantwortlich handeln. Und 60Prozent sind der Meinung, dass sich die Luxusgüteranbieter stärker engagierensollten als Unternehmen anderer Branchen.Dazu passt auch der zunehmende Stellenwert des Secondhand-Luxusmarkts. DiesesSegment erreicht 2019 ein Volumen von 26 Milliarden Euro und ermöglicht derBranche den Zugang zu jungen Kundengruppen. Uhren und Schmuck tragen hier 78Prozent zum Gesamtumsatz bei, der Einkauf im stationären Handel kommt auf 70Prozent, die Teilmärkte Europa und USA steuern 82 Prozent zu.Weltweite Kundenbasis wächstDie Zahl der Luxuskunden wird laut Bain-Studie bis 2025 weltweit voraussichtlichauf 450 Millionen ansteigen. Derzeit sind es 390 Millionen. Verantwortlichhierfür ist insbesondere die stark wachsende asiatische Mittelschicht. Auch dasEinkaufsverhalten der jungen Konsumenten verändert sich. Die Nachfrage nachEinsteigerprodukten steigt, Individualität steht hoch im Kurs und die Zahl derOnlinekäufe nimmt deutlich zu.Die Luxusgüterbranche muss handeln. Gefordert sind intelligente, innovativeStrategien. "Neue Kundensegmente, sich weiterentwickelnde Vertriebskanäle undein verändertes Konsumentenverhalten erhöhen den Handlungsdruck für Herstellerund Händler", erklärt Bain-Partner Merkel. 