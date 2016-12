Bain-Studie zum globalen Luxusgütermarkt / Im Luxussegment trennt sich die Spreu vom Weizen

Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

München (ots) - Weltweiter Luxusgütermarkt ist 2016 um 4 Prozentauf 1,08 Billionen Euro gewachsen- Luxus als Erlebnis wird immer wichtiger, Hotels, Reisen und Weingewinnen zunehmend an Bedeutung- Persönliche Luxuswaren stagnieren bei 249 Milliarden Euro- E-Commerce-Anteil wächst auf 7 Prozent und ist gemessen amUmsatz weltweit der drittgrößte "Markt" nach den USA und Japan- Marken, die auf Kundenfokus im Omnikanal setzen, werden weiterzulegenDer weltweite Markt für Luxusgüter ist 2016 um 4 Prozentgewachsen, auf 1,08 Billionen Euro. Hauptverantwortlich dafür warenLuxusautos mit einem Plus von 8 Prozent. Gleichzeitig geht der Trendimmer mehr hin zu Luxuserlebnissen wie Reisen und Kreuzfahrten,hochwertige Lebensmittel, Wein und Spirituosen. Dagegen stagnierteder Verkauf von Luxusprodukten für den persönlichen Gebrauch wieLederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Parfüm und Kosmetik 2016 bei 249Milliarden Euro. Zwar zogen die Ausgaben der chinesischen Kunden nacheiner dreijährigen Pause wieder an, dies aber konnte dieKaufzurückhaltung der US-Amerikaner nicht kompensieren. Das sind diewichtigsten Ergebnisse der Studie "Worldwide Luxury Market Monitor",die die internationale Managementberatung Bain & Company gemeinsammit dem italienischen Verband der Luxusgüterhersteller FondazioneAltagamma zweimal pro Jahr veröffentlicht."Der Markt für Luxusgüter hat einen hohen Reifegrad erreicht",erklärt Serge Hoffmann, Bain-Partner und Luxusgüterexperte. "DieMarkenhersteller müssen sich deutlich differenzieren, um weiterhinerfolgreich zu wachsen. Wir sehen Anzeichen einer Polarisierung vonMarken. In allen Produktkategorien und Segmenten werden Gewinner undVerlierer erkennbar."Terrorgefahr belastet Shoppingtourismus in EuropaBrexit und Terrorgefahr haben Spuren bei den Konsumentenhinterlassen, was sich nicht zuletzt an der geringeren Zahl derTouristen in Europa zeigt. Entsprechend sind deren Luxusausgaben 2016zurückgegangen. Kompensiert wurde dies durch das Kaufverhalten derEinheimischen, so dass sich am Jahresende ein leichtes Wachstum vonwährungsbereinigt 1 Prozent in Europa ergibt. In Großbritanniensorgte die Schwäche des britischen Pfunds für gute Umsätze derTouristen - und damit für einen Silberstreif am Horizont.Der Luxusumsatz in Frankreich litt 2016 unter den Terroranschlägenin Städten wie Paris und Nizza. Auch in Deutschland zieht der Terroreine Eintrübung der Geschäfte nach sich. Dagegen sind in Spanien,Italien und auch Nordeuropa die Umsätze der Touristen stabil, weildiese Länder als weniger riskant wahrgenommen werden.Chinesen halten sich zurück, starker US-Dollar strapaziertLuxusgeschäft in AmerikaFestland-China entwickelt sich zunehmend besser als derGesamtmarkt für Luxusgüter. Dies ist vor allem auf die Zunahme desBinnenkonsums der Chinesen zurückzuführen. Dieses Plus im Heimatmarktkonnte allerdings das Minus bei den Luxusausgaben chinesischerTouristen im Ausland, insbesondere in Europa, nicht ausgleichen.Dafür sind laut Bain-Partner Hoffmann, der viele Jahre in Chinagearbeitet hat, lokale Faktoren entscheidend: "Die Preisgestaltungder Luxusmarken in China ist noch sehr uneinheitlich, dasServiceniveau im Vergleich zum Ausland bescheiden. Das führt zu einemdeutlich schlechteren Einkaufserlebnis der Chinesen im eigenen Landund damit zu geringeren Volumina als im Ausland." Erstmals ging 2016der Anteil der chinesischen Konsumenten am gesamten Luxusgütermarktzurück; nach 31 Prozent 2015 auf jetzt nur noch 30 Prozent.In Hongkong und Macau setzte sich 2016 der Abwärtstrend mit einemwährungsbereinigten Umsatzminus von 15 Prozent fort. Da die Furchtvor MERS-CoV (Nahost-Atemwegssyndrom-Coronavirus) nachgelassen hat,sind chinesische Luxuskäufer nach Südkorea zurückgekehrt. Dies führtewährungsbereinigt zu einem Plus von 13 Prozent. Insgesamt war dieEntwicklung des Luxusmarkts in Südostasien mit einem Plus von 3Prozent (währungsbereinigt) positiv.Die Ergebnisse in Nord- und Südamerika sind 2016 uneinheitlich -mit einem Negativwachstum von insgesamt 2 Prozent(währungsbereinigt). Die Luxusgüterhersteller hatten in den USA wegendes abnehmenden Tourismus und schwacher lokaler Umsätze zu kämpfen.In Lateinamerika bevorzugten die Kunden wegen des starken DollarsKäufe im eigenen Land. Und in Kanada stagnierten die Ausgaben fürLuxuswaren.E-Commerce wird zum führenden Absatzkanal für LuxusDer stationäre Einzelhandel, der bis 2015 noch zulegte, hat 2016weltweit an Dynamik verloren. Dagegen führte dieWachstumsgeschwindigkeit des Onlinehandels zu einem E-Commerce-Anteilvon 7 Prozent. "Damit hat E-Commerce bei Luxusgütern deutlich Bodengutgemacht und reiht sich gemessen am Umsatz hinter denLuxusgesamtmärkten der USA und von Japan ein", stellt Hoffmann fest.Auch das Off-Price-Segment wird für die Luxusbranche immerwichtiger. Heute stehen preisreduzierte Produkte für 37 Prozent desMarkts für persönliche Luxuswaren. Dabei gewinnen Outlets anBedeutung. Sie machten 2016 rund ein Drittel des Umsatzes imOff-Price-Markt aus - Tendenz steigend. "Luxuslabels, die denOutlet-Kanal aktiv managen und die Rabatte in ihren Niederlassungenreduzieren, können von diesem Trend profitieren", ist LuxusexperteHoffmann überzeugt.Trend zu Accessoires ist ungebrochenLuxusaccessoires und Schmuck schlagen im Wachstum nach wie vor denGesamtmarkt. Besser läuft nur das Segment Beauty. Hier gibt esallerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Marken, und diePolarisierung nimmt zu. So laufen beispielsweise Einstiegs- oder auchdie Top-Linien besser als das breite Mittelfeld. Die Abständezwischen den Marken werden größer. Gegenwärtig kristallisieren sichGewinner heraus, andere fallen zurück.Der Markt für persönliche Luxuswaren wird bis 2020 um jährlich 3bis 4 Prozent auf bis zu 285 Milliarden Euro zulegen. "EinSpaziergang wird das aber nicht werden", warnt Bain-Partner Hoffmann."Die Luxusartikelhersteller müssen ihre Erwartungen und Strategien aneine Ära anpassen, in der Wachstum kein Automatismus mehr ist. Nurdie Marken, die ihr Geschäftsmodell entsprechend ausrichten und sichauf Omnikanal-Distribution sowie absolute Kundenorientierungeinlassen, werden auch weiterhin erfolgreich sein."Über die StudieSeit dem Jahr 2000 untersucht Bain & Company in Zusammenarbeit mitFondazione Altagamma - dem führenden italienischen Verband derLuxusgüterhersteller - den Markt und die Ertragslage von 250 weltweitführenden Luxusgüterherstellern und -marken. 