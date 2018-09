Bain-Studie zum europäischen Lkw-Markt / Truck-Hersteller können mit alternativen Antrieben und neuen Technologien punkten (FOTO)

München (ots) -Interesse der Kunden an alternativen Antrieben wächst schnellerals erwartet- Onlinekanal wird auch im Lkw-Markt immer wichtiger- Gesamtbetriebskosten sind weiterhin entscheidendes Kaufkriterium- Händler unterstützen Kunden in Zukunft sowohl digital als auchvor Ort bei deren InvestitionsentscheidungAus Sicht der europäischen Lkw-Kunden bleiben dieGesamtbetriebskosten eines Trucks das wichtigste Kaufkriterium. Dochfür Lkw-Hersteller wird es immer schwieriger, sich auf diesem Gebietvon der Konkurrenz abzuheben. Das Qualitäts- und Leistungsniveau derFahrzeuge nähert sich immer weiter an. Kunden achten bei ihrerKaufentscheidung verstärkt auch auf andere Faktoren. So rücken etwader Verkaufsprozess und alternative Antriebe ins Zentrum desInteresses. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie "How Europe'sTruck Makers Can Break Out of the Pack" von Bain & Company, für diedie internationale Managementberatung mehr als 500 Lkw-Kunden inDeutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen befragt hat."Auch im Lkw-Markt verändern sich die Kundenerwartungen. DerVerkaufsprozess wird digitaler, die Anforderungen an das Händlernetzsteigen", betont Bain-Partner und Co-Autor der Studie Dr. Jörg Gnamm."Angesichts dieser Umbrüche gilt es für Truck-Hersteller und Händlersich insbesondere auf die Kundenkontaktpunkte während desVerkaufsprozesses zu konzentrieren und die Kunden dabei zuunterstützen, die richtige Investitionsentscheidung zu treffen."Doppelte Herausforderung: Alternative Antriebe und autonomesFahrenLaut Bain-Studie sind die Gesamtbetriebskosten nach wie vor daswichtigste Kriterium für Lkw-Käufer, gefolgt von Leistung undAusstattung, Servicequalität, Händlerbeziehung, digitalen Diensten,Umweltaspekten und Markenimage (Abb. 1). Groß ist zudem dasKundeninteresse an alternativen Antrieben. Rund 40 Prozent derBefragten wollen bei ihrer nächsten Investition einen oder mehrereElektro- oder Hybrid-Lkws anschaffen - trotz der derzeit noch höherenKosten und des begrenzten Angebots. Auch wenn die meisten Kundenheute eher kleinere Stückzahlen nachfragen, weil sie die neueTechnologie kennenlernen oder sich ökologisch vermarkten möchten,geht der Trend hin zu alternativen Antrieben. Nur 30 Prozent derStudienteilnehmer glauben, dass traditionelle Dieselfahrzeuge bis zumJahr 2025 noch die Hauptantriebsform in ihrer Flotte sein werden."Das Interesse der Lkw-Käufer an alternativen Antrieben ist keinStrohfeuer", erklärt Bain-Partner und Studien-Co-Autor Dr. EricZayer. "Die Kunden wollen Erfahrung mit diesen Technologien zusammeln, um die Vorgaben des Regulierers zu erfüllen und ihrUmweltimage zu stärken. Entsprechend groß ist die Aufgabe für dieHersteller."Zukunftsorientierte Truck-Hersteller nutzen dies als Chance, umsich neu zu positionieren. Ihre vier Handlungsfelder sind:1. Verkaufsprozesse modernisieren. Das gilt insbesondere für dieKundenkontaktpunkte - und zwar online wie offline. Denn Kunden nutzenviele Informationskanäle, um ihre Lkw-Flotte zu planen, zukonfigurieren und zu kaufen. Die Rolle des Händlers wird wichtiger,je näher die Anschaffung rückt (Abb. 2). Viele Lkw-Kunden erklärensich bereit, den finalen Kauf ganz oder teilweise über digitaleKanäle abzuwickeln. Für Hersteller und Händler ist es deshalbessenziell, für ihre Kunden einen ebenso effektiven wie verlässlichenKaufprozess zu gestalten, der Onlinekanäle und persönlicheInteraktion nahtlos miteinander verbindet.2. Händlerrolle weiterentwickeln. Trotz des Internets verlierendie Lkw-Händler nicht an Bedeutung. Der Kunde braucht Unterstützung,denn die anspruchsvolle Konfiguration sowie die Berechnung derGesamtbetriebskosten erfordern persönliche Beratung. Dies eröffnetTruck-Herstellern und Händlern die Chance, mithilfe von Analysetoolseigene Erkenntnisse mit den Lkw-Flottendaten der Kunden zukombinieren. Für viele heißt das: umfangreiche Investitionen in ITund Datenanalyse sowie in ihr Händlernetzwerk.3. Kundenwunsch nach alternativen Antrieben ernst nehmen. Wer hierschnell und flexibel reagiert, sichert sich die Loyalität seinerKunden - und gewinnt neue. Bis alternative Antriebe die Truck-Flottendominieren, werden noch einige Jahre vergehen. Kurzfristig könnenHersteller Interessenten erste Elektro- und Hybrid-Prototypen zumTesten überlassen. Die mittelfristige Strategie lautet:Lkw-Hersteller offerieren ihren Kunden eine größere Auswahl anmodernen Verbrennungsmotoren mit deutlich niedrigeren Emissionen,aber dennoch wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten.4. Neue Technologien in ein Gesamtkonzept einbinden. Das betrifftinsbesondere das autonome Fahren und digitale Plattformen.Selbstfahrende Trucks bedeuten, dass Hersteller in Zukunft nicht mehrnur einzelne Lkws verkaufen, sondern umfassende Angebote rund um dieTransportsysteme von morgen entwickeln. Digitale Spediteure errechnenmit Algorithmen die aktuellen Marktpreise für Lkw-Fracht und werdenso zum Bindeglied zwischen Warenversendern und Transporteuren. DieFolge für die Hersteller: Kunden und Wertschöpfungskette verändernsich. Laut Bain-Studie erwartet jeder zweite Lkw-Käufer, dassdigitale Plattformen schon in zehn Jahren mehr als 40 Prozent desFrachtvolumens in Europa kontrollieren.Die Veränderungen im Lkw-Markt sind ebenso groß wie dieHerausforderungen für die Truck-Hersteller. UnterschiedlicheStrategien sind deshalb gefragt. "Kurz- und mittelfristig sollten dieHersteller die Gesamtbetriebskosten ihrer Lkws weiter verbessern.Gleichzeitig kann der Verkaufsprozess vielerorts durchaus nochkundenorientierter werden", rät Bain-Partner Zayer. "Langfristigwerden sich die Erwartungen der Kunden an Produkte und Services durchneue Technologien und neue Markteilnehmer stark verändern. DigitaleMehrwertdienste beispielsweise werden deutlich wichtiger. Daraufmüssen sich die Hersteller einstellen."Die Studienautoren Dr. Jörg Gnamm und Dr. Eric Zayer stehen am 19.September 2018 auf der IAA in Hannover für Pressegespräche zurVerfügung. Bei Interesse an einem Termin melden Sie sich bitte beiLeila Kunstmann-Seik, Tel. +49 (0)89 5123 1246, E-Mail:leila.kunstmann-seik@bain.com.Die Grafiken finden Sie im Anhang.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 