Bain-Studie zum europäischen Gesundheitswesen: Unzufriedenheit von Klinikärzten nimmt alarmierende Formen an (FOTO)

München/Zürich (ots) -Gut ein Drittel der deutschen Krankenhausärzte würde ihreEinrichtung Freunden oder Verwandten nicht empfehlen- Europaweit gehen drei Viertel der Klinikärzte davon aus, dassdie Digitalisierung der Krankendaten die Behandlungsqualität inden kommenden drei bis fünf Jahren verbessert- Mehr als zwei Drittel sind unzufrieden mit den Informationen,die sie von Pharmaunternehmen und MedizintechnikherstellernerhaltenÄrzte in Deutschland und weiten Teilen Europas sind ausgesprochenunzufrieden mit den Arbeitsbedingungen in ihren Krankenhäusern.Gleiches gilt für die Qualität der Behandlung. Klinikbetreibernsollte dies eine Warnung sein. Die Versorgung der Patienten ist inGefahr, Untätigkeit keine Lösung. Das sind Ergebnisse der Studie"Front Line of Healthcare 2018" der internationalenManagementberatung Bain & Company. In Zusammenarbeit mit SERMO, einemweltweit führenden sozialen Netzwerk für Ärzte und Marktforscher imGesundheitswesen, wurden dafür mehr als 1.100 Ärzte aus 10Fachgebieten in 150 Krankenhäusern in Deutschland, Frankreich,Großbritannien und Italien befragt.Mit Ausnahme von Frankreich hat in Europa die Unzufriedenheit derKlinikärzte seit 2016 - der letzten Bain-Studie zum europäischenGesundheitswesen - massiv zugenommen. So sagen 35 Prozent derdeutschen sowie 20 Prozent der britischen und italienischenMediziner, dass sie ihre Klinik Freunden und Verwandten nicht alsBehandlungsort empfehlen würden. "Die gegenwärtigenBudgetrestriktionen gefährden unsere Fähigkeit, gute Arbeit zuleisten", beschreibt ein Arzt die allgemeine Stimmung hierzulande.Zu wenig Personal, veraltete GeräteDie aktuelle Studie zeigt, dass Krankenhäuser, Pharmaunternehmenund Medizintechnikhersteller nach wie vor in einem überholten Systemarbeiten, das immer mehr geprägt ist von zu wenig Personal,Budgetkürzungen und veralteten Geräten. Entsprechend fühlen sichMediziner kaum noch in der Lage, Herausforderungen wie alterndeBevölkerungen oder die Wiederkehr vieler Infektionskrankheiten zumeistern. "Der Stimmungsumschwung der Klinikärzte von schlecht zumiserabel ist frappierend", stellt Michael Kunst, Bain-Partner undLeiter der Praxisgruppe Gesundheitswesen in Europa, Mittlerer Ostenund Afrika (EMEA), fest. "Zwar waren sie auch schon vor zwei Jahrenunzufrieden mit dem Status quo, aber immerhin noch optimistisch, mitneuen Strukturen, Systemen und digitalen Hilfsmitteln eine bessereKrankenbetreuung zu geringeren Kosten zu erreichen. 2018 scheinen sievon diesem Ziel weiter entfernt zu sein denn je."Tatsächlich kommt der Wandel der Gesundheitssysteme in Deutschlandund Europa kaum voran. Die Branche geht weiterhin nur zögerlich neueWege in der Patientenversorgung und nutzt digitale Hilfsmittel eherselten. Noch vor zwei Jahren hatten die Klinikärzte mitArbeitserleichterung und höherer Versorgungsqualität durch neueMethoden wie der Digitalisierung der Patientendaten gerechnet. Dochgetan hat sich laut Bain-Studie in dieser Hinsicht wenig. Die Nutzungvon Datenanalyse als klinisches Hilfsmittel für die Ärzte stagniertbei 45 Prozent, der Einsatz risikobasierter Vergütungssysteme inKrankenhäusern hat sogar abgenommen. Dennoch sind 75 Prozent derKlinikärzte immer noch überzeugt davon, dass die Digitalisierung derKrankendaten in den kommenden drei bis fünf Jahren die Betreuung derPatienten verbessern wird - vorausgesetzt, die IT-Systeme sind sicherund gut gegen Cyberangriffe geschützt.Neben unzureichenden Ressourcen sorgen sich die Krankenhausärzteum die Qualität der Informationen, die sie für medizinischeEntscheidungen zur Verfügung haben. Mehr als 70 Prozent halten dieInformationen der Pharmaunternehmen und Medizintechnikhersteller fürunzureichend. Zugleich kritisieren sie deren Schwächen in derBetreuung ihrer Klientel. Noch unzufriedener mit denMedtech-Lieferanten als die Ärzte sind die Einkäufer in den Kliniken."Das ist von großer Relevanz, weil sich die Zahl der zentralgesteuerten Kaufentscheidungen durch professionelle Einkaufsexpertenin den vergangenen zwei Jahren verdoppelt hat", so Kunst.Wandel in Europas Gesundheitssystemen längst überfälligDie gängige Patientenversorgung in Deutschland und Europa basiertauf einem Modell, das sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Invielen Bereichen gibt es keinerlei Fortschritte, weil die Klinikärzteim bestehenden System kaum noch in der Lage sind, den wachsendenAnsprüchen von Patienten und anderen Stakeholdern gerecht zu werden."Für Krankenhausbetreiber sollten unsere Studienergebnisse deshalbein Weckruf sein", erklärt Bain-Experte Kunst. "Es gilt schnell zuhandeln und neue Ansätze in der Patientenversorgung zu finden."Gleichzeitig macht er Mut: "Unternehmen mit loyalen und motiviertenMitarbeitern sind bekanntlich deutlich produktiver. Kliniken, dieihre Organisationsstruktur entlang ihrer Unternehmensmissionausrichten, bekommen wesentlich bessere Noten von ihren Ärzten."Gelegenheiten für Krankenhäuser, Pharmakonzerne undMedizintechnikhersteller, die Situation im Gesundheitswesen zuverbessern, gibt es genug. Doch soll die Betreuungsqualität fürPatienten nachhaltig steigen, ist ein ganzheitlicher Ansatz nötig. Inallen Bereichen des Gesundheitssystems lautet deshalb das Gebot derStunde, digitale Innovationen zu nutzen, um die gegenwärtigenStrukturen aufzubrechen und neu zu gestalten. Betont Kunst: "Nur wennalle Akteure im Gesundheitswesen zusammenarbeiten, wird ein neuesQualitätsniveau erreicht." München/Zürich (ots) -