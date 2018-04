Bain-Studie zum Vorgehen gegen illegale Geldgeschäfte / Wie Banken Finanzkriminalität effektiv bekämpfen

München (ots) - Kreditinstitute leiden unter komplizierten undineffizienten Compliance-Prozessen- Herausforderungen wachsen durch immer raffiniertere illegaleFinanztransfers und stärkere Regulierung durch dieAufsichtsbehörden- Falsches Verhalten bei Verdachtsfällen löst Fehlalarme aus undverärgert seriöse Kunden- Banken müssen mehr investieren in agile Kontrollabläufe, moderneDatenanalyse und Kooperationen mit externenCompliance-SpezialistenPannen, Papierkrieg, Fehlalarm: Die meisten Großbanken leidenunter zu komplexen und fehleranfälligen Prozessen bei der Bekämpfungvon illegalen Finanztransaktionen. Dadurch steigt das Risiko,kriminelle Aktivitäten zu übersehen, seriöse Kunden zu verärgern undvon den Aufsichtsbehörden sanktioniert zu werden. Zu diesem Schlusskommt die aktuelle Studie "How Banks Can Excel in Financial CrimesCompliance" der internationalen Managementberatung Bain & Company inZusammenarbeit mit der Parker Fitzgerald Group, einem weltweitführenden Anbieter von Risk-Management-Lösungen im Finanzsektor."Die meisten Regelprozesse gegen Finanzbetrug sind viel zukompliziert, schleppend und fehleranfällig", stellt Dr. Jan-AlexanderHuber fest, Bain-Partner und Co-Autor der Studie. "Das erschwert es,illegale Transaktionen wie internationale Geldwäsche effektiv zuverfolgen. Viele Banken stehen hier vor einer ausgesprochenschwierigen Aufgabe." Um ihre Organisation besser auf dietatsächlichen Gefahren einzustellen, müssen Banken ihre Teamseffizienter koordinieren, die IT modernisieren und ihre Datenanalyseverfeinern - und zwar alles gleichzeitig.Viele Bankmitarbeiter verhalten sich falsch bei Verdachtsfällen.Die Gründe: zu statische Compliance-Prozesse, veraltete Algorithmen,Unerfahrenheit und übermäßig komplexe technische Lösungen. MancheKreditinstitute verzeichnen bis zu 90 Prozent Fehlalarme wegenvermeintlich krimineller Vorgänge.Vorsorge tut notAngesichts des Ausmaßes der internationalen Finanzkriminalität undder zunehmenden Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden kann es sichkeine Bank mehr leisten, weiterhin auf überholte Compliance-Prozessezu vertrauen. Im Gegenteil: Banken müssen noch viel mehr in moderneDatenanalyse, agile Kontrollabläufe und in die Kooperation mit hochspezialisierten Regtech-Firmen investieren. Die Studie identifiziertvier Schlüsselkomponenten für den erfolgreichen Kampf gegen illegaleGeldgeschäfte:1. Prozesse komplett neu definieren. Statt ihreCompliance-Aktivitäten nur zu überarbeiten, sollten Banken ihreKontrollabläufe von Grund auf erneuern. In einem Zero-Based-Ansatzdefinieren sie ihr Zielszenario, vergleichen es mit dem Ist-Zustandund mobilisieren alle Kräfte, um den für sie idealen Regelprozess zuetablieren.2. Ein System für alle Daten. Banken brauchen einen zentralenDatenhaushalt für alle relevanten Compliance-Daten. In einem Systemkönnen so beispielsweise Kundendaten aus verschiedenen internen undexternen Quellen gebündelt werden. Anschließend prüfen Algorithmendiesen Datenpool auf Relevanz und sortieren die Informationen nachWichtigkeit.3. Advanced Analytics. Künstliche Intelligenz übernimmt bei derDatenanalyse die weniger anspruchsvollen Routinearbeiten wie dasSammeln und die Erstauswertung von Daten. Die Mitarbeiter greifenein, wenn Maschinen an ihre Grenzen stoßen, etwa bei der Einschätzungnicht eindeutiger Daten.4. Partnerschaften mit Regtechs. Diese Unternehmen verfügen übertechnologische Lösungen, um die Anforderungen der Aufsichtsbehördenzu erfüllen. Sie haben tiefgehendes Wissen aufgrund von erprobtenAlgorithmen in der Analyse von Kundenverhalten. Dieses Know-howselbst aufzubauen lohnt sich für viele Banken nicht.Auf die richtige Mischung kommt es anIn Zukunft werden Banken gewisse Compliance-Prozesse an solchspezialisierte Regtechs auslagern, die zum Teil gemeinsam mitWettbewerbern eigene Anti-Betrugs-Einheiten etablieren. "Damit dieZusammenarbeit mit den Regtechs erfolgreich ist, sollte derCompliance-Partner das Vertrauen der Aufsichtsbehörden genießen unddie Bankdaten bestmöglich schützen", erklärt Bain-Partner undStudien-Co-Autor Matthias Memminger. "Die Banken müssen sich außerdemden agilen Arbeitsweisen der Regtechs annähern, interne Abläufeabspecken und ihre IT-Architektur zügig den erforderlichen neuenTechnologien anpassen." Auch gilt es für die Banken, in punctoUnternehmenskultur offener und im Projektmanagement flexibler zuwerden.Durch geschickte Kooperationen und den intelligenten Einsatz neuerTechnologien werden Kreditinstitute immer besser darin,Finanzkriminalität zu bekämpfen. Die Banken, die ihreorganisatorischen Hausaufgaben rechtzeitig machen, werden dabei dieNase vorn haben. "Wer seine Compliance-Prozesse verschlankt und dierichtige Mischung aus menschlicher und maschinelle Intelligenzfindet, wird spürbar von der Kooperation mit denRegulierungsspezialisten profitieren", so Bankenexperte Huber.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 