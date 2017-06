Bain-Studie zum Internet der Dinge / Europa hat beim Internet der Dinge derzeit die Nase vorn

München (ots) -- Europäische Entscheider treiben das Internet der Dinge mehr voranals ihre US-amerikanischen Kollegen- Auch deutsche Unternehmen investieren überdurchschnittlich indigitale Innovationen- Vorreiter rund um diese Zukunftstechnologie dürfen sich nicht aufihrem Vorsprung ausruhenViele US-amerikanische IT-Unternehmen diskutieren über dieMöglichkeiten des Internets der Dinge. Ihre europäischen Wettbewerberhingegen haben sich längst positioniert und schicken sich an, dieFührungsrolle bei dieser Zukunftstechnologie zu übernehmen. Zu diesemErgebnis kommt die aktuelle Studie "Finding Europe's Edge in theInternet of Things", für die die internationale ManagementberatungBain & Company weltweit mehr als 500 Führungskräfte inunterschiedlichen Branchen befragt hat. Danach sind viele europäischeIT-Unternehmen bereits aus der Experimentierphase heraus und machendas Internet der Dinge für ihre Kunden nutzbar. "Europäische Anbieterprofitieren von ihren traditionellen Stärken in punctoNeuentwicklung, Präzision und Qualität", erklärt Michael Schertler,Bain-Partner und Co-Autor der Studie. "Sie wissen deshalb sehr genau,wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen mithilfe des Internets derDinge noch besser machen können."Sicherheitsaspekt von entscheidender BedeutungZu den Innovationstreibern gehört unter anderem die deutscheAutomobilindustrie. Rund 2,6 Milliarden Euro haben Audi, BMW undDaimler für den Kauf des Digital-Mapping-Spezialisten HERE von Nokiainvestiert. Damit wollen die drei deutschen Premiumautobauer anGoogle und Apple vorbeiziehen. Zudem sichern sie sich mit dieserAkquisition den Zugang zu einer bahnbrechenden Technologie für dasautonome Fahren. Darüber hinaus sind sie zahlreiche Partnerschafteneingegangen und haben ihre Mobilitätsdienste ausgebaut. Nicht zuletztdank ihres erhöhten Sicherheitsbewusstseins dürften sich deutscheTech-Unternehmen in Zukunft exzellent auf dem internationalen Marktpositionieren können. Die Deutsche Telekom macht es vor. Als Partnervon Microsoft Azure kann der Telekommunikationsriese hierzulandeCloud-Dienste anbieten und damit Kunden gewinnen, die ihre Daten imeigenen Land wissen wollen.Laut Bain-Studie sind europäische Führungskräfte generell mehr aufSicherheit bedacht als ihre US-amerikanischen Kollegen. So sind inEuropa für 39 Prozent der Kunden Sicherheitsbedenken das größteHindernis bei der Nutzung von Technologien rund um das Internet derDinge. In den USA sind es lediglich 27 Prozent. Ähnlich verhält essich in Bezug auf Compliance: Probleme bei diesem Thema bewerten 22Prozent der Europäer als kritisch, aber nur 8 Prozent derUS-Amerikaner. "Das Bewusstsein für sicherheitsrelevante Fragen kannzu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für europäischeUnternehmen werden", betont Bain-Experte Schertler. "Es eröffnetihnen die Chance, kostengünstige Lösungen für ein breites Spektrum anRegularien zu entwickeln und damit sicherheitsbewusste Kundenweltweit zu überzeugen."Wettbewerbsvorteile nutzen und ausbauenOb Analysemöglichkeiten, Qualitätsverbesserung oderAbfallreduktion: Die Europäer sehen derzeit deutlich mehr Potenzialim Internet der Dinge als die US-Amerikaner. Und das aus gutem Grund.Bain schätzt, dass diese Zukunftstechnologie weltweit bereits rund 80Milliarden US-Dollar an M&A-Investitionen und mehr als 30 MilliardenUS-Dollar an Venture-Capital-Beteiligungen ausgelöst hat.Die Beispiele von Nokia und Apple zeigen jedoch, wie wichtig esfür Vorreiter ist, sich nicht auf ihrem Vorsprung auszuruhen. Langegalt Nokia als Technologieführer und entwickelte als eines der erstenUnternehmen ein Smartphone. Den Weltmarkt aber eroberte dann jedochdas iPhone, und es setzt bis heute Maßstäbe. Auch die deutschenAutobauer haben sich schon einmal den Rang ablaufen lassen. Bereitsseit Jahren experimentieren sie im Bereich der Elektromobilität, doches ist Branchenneuling Tesla, der derzeit die Enthusiasten begeistertund Zukunftsvisionen vorantreibt.Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge sind Chefsache"Die europäischen Anbieter müssen jetzt schnell aktiv werden undihren Wettbewerbsvorsprung nutzen", stellt Christopher Schorling,Bain-Partner in der Technologie-Praxisgruppe und Co-Autor der Studie,fest. "Die heutigen Vorreiter sind prädestiniert, ihre Kundenweltweit für das Internet der Dinge zu sensibilisieren und ihnen dievielfältigen Möglichkeiten dieser Technologie aufzuzeigen." Diesereichen von der Analyse des eigenen Geschäfts hinsichtlich neuerWachstumsmöglichkeiten über die Steigerung der Kundenzufriedenheitbis hin zu völlig neuen Produkten und Dienstleistungen. Unternehmen,die das Internet der Dinge zukunftsorientiert anwenden, erlangen neueFähigkeiten und neues Know-how und haben somit gute Aussichten aufeine kontinuierliche Technologieführerschaft.Die Anbieter von Technologien rund um das Internet der Dingesollten sich zunächst auf ausgewählte Branchen konzentrieren, undihre Erfahrungen dort für die Entwicklung passgenauerKundenanwendungen nutzen. Kritische Punkte müssen sie raschidentifizieren, um sich so mit einem wegweisenden Angebot vomWettbewerb abzuheben. "Das ist der Türöffner zu einemMultimilliarden-Euro-Markt", so Schorling. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik, Bain & Company Germany, Inc., Karlsplatz 1,80335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com, Tel.: +49 (0)89 5123 1246,Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell