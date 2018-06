Bain-Studie zum Firmenkundengeschäft von Versicherern / Versicherungen verkennen die wahren Gründe für Kundenloyalität (FOTO)

München (ots) -Bain identifiziert 40 wertstiftende Elemente im B2B-Geschäft vonVersicherungen- Qualität, Erfahrung und Erreichbarkeit spielen eine größereRolle als bisher angenommen- Risikobegrenzung, Risikobewertung sowie die Überwachung vonSchadensfällen sind Bereiche, in denen Versicherer Kundenbegeistern und deren Loyalität steigern können- Wer die Werttreiber richtig einsetzt, kann sich von derKonkurrenz abhebenWenig Kundenkontakt, viele Anbieter und die starke Stellung derMakler: Das sind Gründe, weshalb Versicherer den Wettbewerb umFirmenkunden derzeit vor allem über den Preis austragen, und andereAspekte unterschätzen. Dies zeigt die aktuelle Studie "Uncovering theElements of Value in Commercial Insurance" der internationalenManagementberatung Bain & Company, für die mehr als 1.300Versicherungskunden und Makler in den USA befragt wurden. Zwarerklären die meisten Kunden, dass Risikobegrenzung und Preis für siedie entscheidenden Gründe für die Auswahl eines Versicherers seien.Ihr Handeln spricht jedoch eine andere Sprache. Demnach sind auchKriterien wie Produktqualität, Expertise und Erreichbarkeit vongroßer Bedeutung (Abb. 1)."Die Angebote von Versicherungen ähneln sich auf den ersten Blick,so dass viele Kunden vor allem auf die Risikoabdeckung und den Preisachten", erklärt Dr. Christian Kinder, Bain-Partner und Leiter derPraxisgruppe Versicherungen im deutschsprachigen Raum. "Gelingt esden Anbietern aber, während und nach dem Vertragsabschluss einenMehrwert zu bieten, rücken andere Kriterien in den Vordergrund."Bain-Pyramide zeigt vielfältige HandlungsoptionenBain hat die Faktoren, die den Wert einer Dienstleistung odereines Produkts ausmachen, in einer Pyramide systematisiert. IhrAufbau orientiert sich an der Maslowschen Bedürfnispyramide undberuht auf quantitativen sowie qualitativen Analysen über dreiJahrzehnte hinweg. Demnach befriedigten Aspekte wie ein akzeptablerPreis lediglich Grundbedürfnisse. Um Kunden nachhaltig zu binden,bedarf es mehr. Das Spektrum reicht von hoherReaktionsgeschwindigkeit bis hin zu individuellem Mehrwert für denjeweiligen Kunden, etwa indem er in ein Netzwerk eingebunden wird(Abb. 2).Durch einen spürbaren Mehrwert können Versicherungsunternehmennicht zuletzt die wohl größte Hürde für eine tiefereFirmenkundenbeziehung überwinden - die Marktmacht und Kundennähe derMakler. Angesichts der komplexen Materie verlassen sich lautBain-Studie die Hälfte aller Kunden auf die Wechselempfehlungen ihresMaklers. Doch auch hier gilt: Erkennt der Kunde den Mehrwert seinesVersicherers über das reine Produkt hinaus, steigt dessen Loyalitätund die Wechselbereitschaft sinkt.Genau darauf setzen Vorreiter in der Branche. So punktetbeispielsweise die Zurich Insurance Group mit ihrem "Risk Advisor".Das digitale Tool erlaubt es Unternehmen, Risiken selbsteinzuschätzen und Maßnahmen einzuleiten, die diese verringern. Derebenfalls schweizerische Versicherer Chubb/ACE hebt sich mit eineminternetbasierten Portal zur Schadensverfolgung vom Wettbewerb ab.Die Kunden haben jederzeit den Überblick über den Stand derBearbeitung von Schäden und können zudem über ein Dashboard dieKosten von Risiken kalkulieren.Digitalisierung schafft neue Ansatzpunkte für WerttreiberDer Studie zufolge sind die Schadensverfolgung sowie diefortlaufende Risikobegrenzung und Risikobewertung dafürprädestiniert, die Kundenloyalität zu steigern. An diesenInteraktionspunkten - wenn sie gelungen sind - nimmt die mit dem NetPromoter Score® (NPS®) von Bain gemessene Loyalität besonders starkzu. Gleichzeitig verhelfen digitale Technologien den Versicherungenzu noch mehr Kundenorientierung."Viele Versicherer haben im Firmenkundengeschäft damit zu kämpfen,dass die Kunden ihre Produkte für austauschbar halten", betont Dr.Henrik Naujoks, Bain-Partner und Leiter der Praxisgruppe FinancialServices in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. "Mitdigitalen Innovationen und Mehrwertdiensten können sie einenerkennbaren Zusatznutzen für die Kunden schaffen, deren Loyalitätstärken und sich so nachhaltig vom Wettbewerb abheben."Net Promoter Score® (NPS®)Bain misst die Kundenloyalität seit mehr als zehn Jahren branchen-und länderübergreifend mit dem Net Promoter Score. Diese Kennzahlergibt sich aus den Antworten auf eine einzige Frage: "Auf einerSkala von null bis zehn, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diesesUnternehmen einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen?" DieAntworten werden drei Kategorien zugeordnet. Dabei hat sich gezeigt,dass nur Werte von neun oder zehn für wirklich loyale Kunden stehen("Promotoren"), sieben und acht Passive sind und Bewertungen vonsechs oder weniger als Kritiker eingestuft werden müssen. Wird derAnteil der Kritiker von dem der Promotoren subtrahiert, ergibt sichder NPS.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. 