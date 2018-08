Bain-Studie zum Einzelhandel der Zukunft / Konsumgüterhersteller können von China lernen

München (ots) - In der neuen Einzelhandelswelt sind Onlinehandel,Ladengeschäft und Logistik nahtlos miteinander verknüpft- China ist weltweiter Vorreiter in dieser komplett vernetztenWelt- Konsumgüterhersteller müssen den Wandel mitgestalten- An der Transformation des Geschäftsmodells führt kein Weg vorbeiUnmengen kleiner Tante-Emma-Läden fungieren in China als Bestell-und Lieferstationen für den Onlinehandel. Gleichzeitig nutzenChinesen ihr Handy 60 Mal häufiger zum Bezahlen als beispielsweiseUS-Amerikaner. Damit ist das Reich der Mitte Vorreiter für ein völligneues Konsumverhalten. Dies fördert die E-Commerce-Studie "EmbracingChina's New Retail" von Bain & Company zutage. Darin analysiert dieinternationale Managementberatung gemeinsam mit dem Alibaba ResearchInstitute die Erfolgsfaktoren für Konsumgüterhersteller in dieserneuen Einzelhandelswelt, die Logistik sowie Online- und Offlinehandelnahtlos miteinander verknüpft.Konsumgüterhersteller müssen sich in Zukunft auf drei grundlegendeVeränderungen einstellen:1. Verbraucher entwickeln sich zu Mitgestaltern, die alsMarkenbotschafter entscheidenden Einfluss auf die Produkte und dasMarkenimage nehmen.2. Waren wandeln sich zu integrierten Konsumerlebnissen. Auf Basisvon Kundendaten entstehen personalisierte Produkte, die nicht nurgekauft, sondern auch in sozialen Netzwerken gezeigt, kommentiert undempfohlen werden.3. Beim Kauf unterscheiden Kunden nicht mehr zwischen Online- undOfflinewelt. Sie erwarten ein nahtlos integriertes Omnikanal-Angebot.Die Produkte müssen jederzeit und überall verfügbar sein."Wollen Konsumgüterhersteller in dieser komplett vernetzten Weltbestehen, müssen sie den Wandel mitgestalten", erklärt MiltiadisAthanassiou, Partner bei Bain & Company und Leiter der PraxisgruppeKonsumgüter und Handel im deutschsprachigen Raum. "Dieser Wandelvollzieht sich längst auch in der westlichen Welt. Deshalb solltendie Unternehmen von den Strukturen und Entwicklungen in Chinalernen."Sechs Schritte zum künftigen MarkenerfolgDamit Konsumgüterhersteller den Wandel meistern können, sind sechsSchritte erforderlich:1. Kundenfokus: Das Verhältnis zwischen Kunden, Warenangebot undShops muss neu definiert werden. Vorreiter konzentrieren sich auf dieWünsche ihrer Kunden und optimieren ihre operativen Stärken. NeueTechnologien nutzen sie für innovative Angebote.2. Flexibilisierung: Die Bedürfnisse von Händlern und Konsumentenverändern sich ständig. Um dem gerecht zu werden, müssen Herstellernoch intensiver in Forschung und Entwicklung sowie in ihreLieferketten investieren. Sich schnell an Veränderungen anpassen undgleichzeitig effizienter produzieren zu können, wird in Zukunft dieSpreu vom Weizen trennen.3. Marketinginnovation: Das digitale Ökosystem aus Kauf, Zahlung,Lieferung sowie anderen Berührungspunkten zwischen Produkt und Kundeeröffnet Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, Menschen anzusprechenund für ihre Marken zu begeistern. Die Besten stellen Marketing undKundenmanagement neu auf und beschränken sich dabei nicht auf denVerkaufsprozess. Aus diesem kontinuierlichen Austausch mit ihrenKunden generieren sie zusätzliches Umsatzpotenzial.4. Modernisierung des Vertriebs: Einfache und durchgängigelektronische Vertriebsmodelle ersetzen die alten, oft umständlichenAbsatzwege. Weniger Zwischenhändler senken nicht nur die Kosten,sondern ermöglichen auch eine größere Reichweite sowie mehrTransparenz über Verkaufszahlen sowie die Verfügbarkeit vonProdukten. Aus diesen Daten lassen sich zielgenauere Offerten fürverschiedene Kundensegmente ableiten.5. Digitalisierung: Die gesamte Organisation ist daraufauszurichten, Daten über Verkaufszahlen und Kundenverhalten fürpassgenaue Angebote zu nutzen.6. Neue Technologien: Der richtige Einsatz neuer Technologienentscheidet in Zukunft über den Erfolg oder Misserfolg von Marken.Denn mit ihrer Hilfe kann kostengünstiger produziert, geliefert undKunden besser bedient werden."Der Schwerpunkt des Konsums verschiebt sich Richtung China",stellt Bain-Partner Athanassiou fest. Statt sich weiter rein aufwestliche Geschäftsmodelle zu konzentrieren, solltenKonsumgüterhersteller deshalb zügig auf den Erfolgspfad für denchinesischen Markt einschwenken. 