Bain-Studie zu neuesten Managementtools und -trends / Deutsche Führungskräfte schätzen bewährte Managementtechniken (FOTO)

München (ots) -Benchmarking, strategische Planung und Change Management sind dieam meisten verwendeten Instrumente in deutschen Unternehmen- Nur wenige nutzen innovative Tools wie Agile Management undAdvanced Analytics- Nachholbedarf gibt es bei der Kundenorientierung, dieKundenloyalität geht zurück- Weltweit rücken Kundenmanagement undKundenzufriedenheitsanalysen in den FokusDeutschlands Führungskräfte agieren widersprüchlich. Einerseitssetzen sie auf Wachstum, dieses Thema genießt 2018 höhere Prioritätals alle anderen Themen auf der Managementagenda. Andererseitsvernachlässigen sie die Quelle allen Wachstums, sprich die Kunden.Diese Diskrepanz deckt die 16. Auflage der Studie "Management Tools &Trends" der internationalen Managementberatung Bain & Company auf. Esist die weltweit umfangreichste Analyse der wichtigstenManagementinstrumente und -trends, für die mehr als 1.000Führungskräfte in Europa, Asien, Nord- und Lateinamerika befragtwurden.Die Defizite bei der Kundenorientierung zeigen sich vor allem inder Nutzung wichtiger Managementtechniken. Hierzulande kommen amhäufigsten die bewährten Instrumente Benchmarking, strategischePlanung und Change Management zum Einsatz. Europa- und weltweit stehtdagegen das Kundenmanagement auf Platz eins (Abb. 1). Die Folge: Zweivon drei deutschen Managern - mehr als in anderen Ländern - sieht dieLoyalität ihrer Kunden schwinden. Bain-Deutschlandchef Walter Sinnwarnt: "Je geringer die Kundenloyalität, desto größer dieAngriffsfläche für den Wettbewerb. Deutsche Unternehmen müssen allesdaransetzen, ihre Kunden stärker zu binden." Dies umso mehr, da dieKonkurrenz im digitalen Zeitalter nur noch wenige Mausklicks entferntsei.Ausufernde Komplexität behindert weltweit das WachstumDigitale Transformation zählt sowohl in Deutschland als auchweltweit zu den wichtigsten Managementaufgaben. Doch im Gegensatz zuvor allem asiatischen Wettbewerbern nutzen hiesige Unternehmendeutlich seltener innovative Tools wie Agile Management und AdvancedAnalytics. Während in Asien der intelligente Umgang mit Datenmittlerweile an der Tagesordnung ist, finden sich diezukunftsorientierten Analyseverfahren hierzulande nicht einmal in denTop 10. Auch in puncto Agile Management hinken deutsche Unternehmender asiatischen Konkurrenz hinterher. Dieses Tool kommt hierzulandenicht nur vergleichsweise selten zum Einsatz, sondern sorgt auch fürmehr Frustration als die meisten anderen Instrumente. Bei der Fragenach der Zufriedenheit mit den eingesetzten Managementtechnikenschneidet hierzulande nur die Komplexitätsreduktion noch schlechterab. Ausufernde Bürokratie erweist sich in vielen Ländern als Problem.Sechs von zehn europäischen Managern erklären, dass überbordendeKomplexität in ihren Unternehmen die Kosten erhöhen und das Wachstumbehindern würde.Dies ist eine gefährliche Entwicklung in einer Zeit, in der diedigitale Disruption schnelle Reaktionen erfordert. DenFührungskräften ist bewusst, dass sie in diesem Umfeld mitherkömmlichen Methoden an Grenzen stoßen - "weiche" Themen gewinnenan Bedeutung. So heißt Führung aus Sicht von 73 Prozent dereuropäischen Top-Manager heute, Menschen zu vertrauen und zu fördern,statt sie zu kontrollieren und zu kommandieren. Und für 70 Prozentist die Kultur mindestens ebenso wichtig für den Unternehmenserfolgwie die Strategie.Für 62 Prozent der deutschen Firmen sind AkquisitionenerfolgskritischChange Management und Mitarbeiterbindung zählen zu denManagementtechniken, deren Bedeutung in diesem Jahr wachsen wird.Dabei dürfte europa- wie weltweit das Thema Kundenmanagement dengrößten Zuwachs erleben. Hierzulande belegt es immerhin den drittenPlatz (Abb. 2). Auf organisches Wachstum aus dem Bestand herauswollen sich deutsche Manager allerdings weniger verlassen als dieausländische Konkurrenz. 62 Prozent der in Deutschland Befragtenbetrachten M&A-Aktivitäten als erfolgskritischen Faktor.Bain-Partner Walter Sinn fasst zusammen: "Deutschlands Unternehmenbleiben auf Wachstumskurs. Dafür nutzen sie sehr bewusst ausgewählteManagementtechniken. Noch fehlt mancherorts allerdings der Mut, auchinnovative Tools einzusetzen." Über die StudieZum 16. Mal veröffentlicht Bain & Company die weltweitumfangreichste Analyse der international dominierendenManagementinstrumente. Seit Erscheinen der ersten Studie "ManagementTools & Trends" im Jahr 1993 hat Bain mehr als 14.000 Führungskräftebefragt. Allein für die diesjährige Ausgabe bewerteten über 1.000Top-Manager aus Unternehmen aller Größen und Industrien in Europa,Nord- und Lateinamerika sowie Asien ausgewählte Managementtrendssowie 25 ausgewählte populäre Managementinstrumente. 