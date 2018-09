Bain-Studie zu den Schlüsselfaktoren großer Transformationen / Erfolg von Transformationsprogrammen lässt sich gezielt steuern

München/Zürich (ots) - Nur 12 Prozent der Unternehmen erreichenihre Transformationsziele- Die meisten bleiben Mittelmaß und schaffen es nicht, sichdauerhaft vom Wettbewerb abzusetzen- Die Umsetzungsrisiken von Veränderungsprogrammen sind messbar,vorhersehbar und minimierbar- Frühe Einbindung der Mitarbeiter ist einer der zentralenErfolgsfaktorenRund um den Globus investieren Unternehmen jedes Jahr vieleMilliarden in die Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle und ihrerOrganisationen. Doch nur ein Bruchteil erreicht die mit derTransformation verbundenen Ziele. So hat die internationaleManagementberatung Bain & Company in ihrer Studie "Soul Searching:True Transformations Start Within" ermittelt, dass lediglich 12Prozent der Unternehmen Transformationsprogramme in vollem Umfangerfolgreich abschließen. Mehr als zwei Drittel bleiben hinter denErwartungen zurück und erzielen nur mittelmäßige Ergebnisse. Befragtwurden für die Studie weltweit mehr als 400 Topmanager, die injüngerer Zeit ihre Unternehmen umfassend umgebaut haben."Die mäßigen Resultate wirken sich negativer auf die betroffenenUnternehmen aus, als die Führungskräfte allgemein annehmen", betontBain-Partner und Co-Autor der Studie David Michels. Und er warnt:"Für die enormen Summen und die Zeit, die in die Veränderungsprozesseinvestiert werden, ist Mittelmaß nicht genug. Gleiches gilt für dieMühen der Mitarbeiter." Tatsache sei, dass sich Unternehmenheutzutage in einem kontinuierlichen Optimierungsprozess befänden."Nur wer dabei erfolgreicher ist als andere, kann sich vom Wettbewerbabheben und langfristig am Markt bestehen", so Michels.Umsetzungsrisiken gekonnt managenSeit der letzten Bain-Studie im Jahr 2013 ist der Anteil derUnternehmen, die Transformationen in vollem Umfang erfolgreichabgeschlossen haben, mit 12 Prozent gleichgeblieben. Hingegen habensich die Fehlschläge fast halbiert. Statt damals 38 Prozent bewertenheute nur noch 20 Prozent der Studienteilnehmer die abgeschlosseneTransformation als fast oder völlig wirkungslos. "Viele Unternehmenhaben gelernt, nicht zu scheitern. Aber nur wenige haben gelernt, zugewinnen", stellt Dr. Sebastian Walter fest, Studien-Co-Autor undExpert Vice President bei Bain.Grundlage einer jeden gelungenen Transformation ist die richtigeStrategie. Doch noch wichtiger ist aus Sicht der befragtenFührungskräfte ein konsequentes Umsetzungsmanagement - es macht biszu 80 Prozent des Erfolgs aus. Hierzu gehören nicht nurProzessmanagement oder das systematische Erfassen von Ergebnissen,beispielsweise von Synergien oder Entwicklungsfortschritten. Vorallem müssen die Mitarbeiter auf allen Hierarchiestufen eingebundenund die Veränderungsprozesse rigoros gesteuert werden. Sind dieMitarbeiter bereits in einem sehr frühen Stadium an Bord, verdoppelnsich die Chancen, die Ziele der Transformation zu erreichen. Gleichdreimal besser sind die Aussichten, dass die Unternehmen das Ergebnishalten können.Mitarbeiter zum Treiber des Wandels machenFür erfolgreiche Transformationsprogramme gilt es viergrundlegende Dinge zu beachten:1. Engagement: Die Belegschaft auf allen Ebenen der Organisationsollte von Anfang an einbezogen werden. Dazu muss die Führungsspitzeein klares Bild von der Zukunft des Unternehmens zeichnen - und zwaraus Sicht der Mitarbeiter. Diese müssen erkennen können, wofür sichEinsatz und Strapazen lohnen.2. Einbindung: Kommunikation mit der Belegschaft ist wichtig,reicht aber allein nicht aus. Vielmehr sollte das Fachwissen derMitarbeiter gezielt für die Gestaltung der Transformation genutztwerden. Damit sind sie nicht nur Betroffene, sondern übernehmenVerantwortung und sind am Wandel aktiv beteiligt.3. Unterstützung: Transformationen erfordern meist neueFähigkeiten. Mitarbeiter müssen geschult werden. Zudem solltenUnternehmen - gerade bei schwierigen Veränderungsprozessen -aufgeschlossen sein für neue Kompetenzen von außen.4. Leadership: Wenn das Umsetzungsmanagement für bis zu 80 Prozentdes Transformationserfolgs verantwortlich zeichnet, darf es nichtdelegiert werden. Zeitintensiver Einsatz und klare Entscheidungen desTop-Managements sind unverzichtbar. Nur so kann der Wandel auch beizu erwartenden Tiefpunkten weitergehen.Nach wie vor werden Transformationsprogramme oft alsunübersichtlich und Risiken als weitgehend unkalkulierbar empfunden."Diese Sorge ist unbegründet", versichert Bain-Experte Walter."Umsetzungsrisiken sind messbar, vorhersehbar und minimierbar.Entsprechend lässt sich der Erfolg einer Transformation sehr gutsteuern."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. 