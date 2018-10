Bain-Studie zu Konjunkturzyklen in Industriegütermärkten / Die besten Unternehmen gewinnen im Abschwung

München (ots) - Viele Industrieunternehmen in Deutschland,Österreich und der Schweiz sind nicht ausreichend auf eine Rezessionvorbereitet- Wer mutig und antizyklisch plant, setzt sich dauerhaft vomWettbewerb ab- Vorreiter haben seit der letzten Krise 2008/2009 eine rund 45Prozent höhere Aktienrendite erzielt als die zögerlichenUnternehmen- In vier entscheidenden Bereichen können sich Unternehmen aufKonjunkturschwankungen vorbereitenNach fast neun Jahren wirtschaftlichen Aufschwungs erwarten vieleIndustriemanager in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dasssich die Konjunktur abkühlt. Einige dieser Unternehmen haben dasvergangene Konjunkturtal 2008/2009 optimal genutzt, um ihreKonkurrenz zu deklassieren. Diese Gipfelstürmer hatten sichrechtzeitig auf die damalige Rezession vorbereitet, die erstenAlarmsignale früh erkannt und ihre Krisenpläne dann auch konsequentumgesetzt. So steigerten sie im Vergleich zu anderen Marktteilnehmernlangfristig ihren Wert. Wer aus seinen Erfahrungen in Krisenzeitendie richtigen Schlüsse zieht, kann somit auch aus dem nächstenAbschwung als Gewinner hervorgehen. Zu diesem Ergebnis kommt dieaktuelle Studie "Gipfelstürmer: In Konjunkturzyklen zu Gewinnernwerden" der internationalen Managementberatung Bain & Company."Konjunktureinbrüche kommen nicht plötzlich, sondern kündigen sichan", stellt Bain-Partner und Autor der Studie Christian von Dewitzfest. "Dennoch warten viele Unternehmen im Krisenfall zu lange ab.Das Management gerät oft erst angesichts einbrechender Umsätze undGewinne regelrecht in Panik und versucht dann, das Unternehmen ausder Gefahrenzone zu navigieren. Oft bleibt in dieser Situation keineZeit mehr, die Folgen aller Entscheidungen gründlich abzuwägen."Die Erfolgsformel der GipfelstürmerGanz anders agieren die Gewinner von Krisen. Diese Gipfelstürmererkennen einen Abschwung rechtzeitig und nutzen diese kritischePhase, um sich langfristig vom Wettbewerb abzusetzen. So geschehenauch in der Krise 2008/2009. Die Bain-Analyse börsennotierterIndustrieunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweizzeigt: Die Gipfelstürmer unter ihnen erzielten in den vergangenenzehn Jahren eine rund 45 Prozent höhere Aktienrendite als dieKonkurrenz, die zu Beginn der letzten Rezession zögerlich oder falschhandelte.Die Gipfelstürmer machten damals keine strategischen Fehler. Siemanagten ihre Kosten sehr agil und hatten einen Maßnahmenplan in derSchublade, den sie sofort umsetzten. Sobald sich die Erholung derKonjunktur andeutete, stoppten sie ihren Sparkurs und schalteten umauf Aufschwung. "Intelligente Kostenprogramme machen denUnterschied", erklärt Dr. Klaus Neuhaus, Bain-Partner und Co-Autorder Studie. "Nur wer sein Kerngeschäft klar definiert hat, weiß, inwelchen Bereichen Einschnitte den geringsten Schaden anrichten und inwelche Zukunftsprojekte trotz Krise weiter investiert werden muss."Unter den von Bain analysierten Unternehmen gehören lediglich 18Prozent zur Gruppe der Gipfelstürmer. Ebenso viele, die Durchhalter,senkten ihre Kosten kaum und mussten in der Folge einen Einbruchihrer EBIT-Marge hinnehmen. Die Falschhandler (20 Prozent) kürztenzwar ihre Ausgaben und stabilisierten ihre EBIT-Marge, sparten aberan den falschen Stellen und verloren in puncto Wertschaffung denAnschluss an die Konkurrenz. Die größte Gruppe, die zögerndenVerlierer (44 Prozent), unterschätzte die Krise und kappte die Kostenzu spät, zu hektisch und strategisch völlig undifferenziert. DieseUnternehmen büßten im Aufschwung massiv an Wettbewerbsfähigkeit ein."Gipfelstürmer verfügen über ein differenziertes Frühwarnsystemund planen ihr Geschäft antizyklisch", betont Neuhaus. "Für dieUmsetzung der Maßnahmenpakete im Krisenfall schaffen sie eineschlagkräftige und durchsetzungsstarke Projektorganisation, dieuneingeschränkt vom Top-Management unterstützt wird." Werden überdiesalle Mitarbeiter im Unternehmen frühzeitig in den Veränderungsprozesseingebunden, verstärkt das die Identifikation aller mit denerforderlichen Maßnahmen.Schon heute auf die Krise von morgen vorbereitenDie besten Unternehmen verstehen Wirtschaftskrisen nicht alsBedrohung. Sie haben erkannt, dass Konjunkturzyklen Chancen sind, umden Wettbewerb zu übertreffen. Das allerdings muss sorgfältigvorbereitet werden. Entscheidend sind vier Handlungsfelder:1. Strategische Perspektive. Wer sein Kerngeschäft kennt, weißgenau, wo Einschnitte am wenigsten Schaden anrichten und woantizyklisch unbedingt weiter investiert werden muss. Strategischrelevant sind insbesondere ein robuster Finanzplan sowieVerschuldungsgrad, denn gerade in der Krise brauchen Unternehmenreichlich Liquiditätsreserven.2. Konjunkturfrühwarnsystems. Dabei überprüfen Unternehmen unteranderem, ob Lagerbestände wachsen, das Geschäftsklima kippt, derPreisdruck steigt, ob Auftragsbestände zurückgehen oder Margen unterDruck geraten. Bespricht das Top-Management diese Entwicklungenregelmäßig, kann es auf Warnsignale schneller reagieren undunverzüglich das Abschwung-Szenario starten.3. Skalierbare Maßnahmenpakete. Der vorbereitete Aktionsplan wirdstufenweise umgesetzt und startet beispielsweise mit dem Abbau derBestände oder einem Einstellungsstopp. Der Plan schließt auch ein, imNotfall Unternehmensteile zu verkaufen, die nicht zum Kerngeschäftgehören. Das übergeordnete Ziel in dieser Krisensituation ist es, dieMargen zu stabilisieren und gleichzeitig kostenagil zu bleiben.4. Interne Umsetzungskompetenz. Um schnell und effektiv handeln zukönnen, müssen möglichst viele Mitarbeiter die Notwendigkeit desKrisenplans verstehen und dem übergeordneten Ziel stabiler Margenfolgen. Zudem muss klar sein, wer welche Maßnahmen verantwortet,damit einzelne Führungskräfte die Umsetzung nicht blockieren.Gipfelstürmer nutzen einen wirtschaftlichen Abschwung, umnachhaltig zu expandieren. So sind in der Krise Zukäufe möglich, diein Aufschwungsphasen nur schwer zu finanzieren wären. "Unsere Studiezeigt eine eindeutige Korrelation von kurzfristiger Krisenagilitätund langfristiger Wertsteigerung", konstatiert Bain-Partner vonDewitz. "Es gibt deshalb keine bessere Zeit als eine Rezession, umdie Spielregeln in der eigenen Branche nachhaltig zu verändern."Über die StudieDie Bain-Studie "Gipfelstürmer: In Konjunkturzyklen zu Gewinnernwerden" basiert auf der Analyse von Industrieunternehmen in denKrisenjahren 2008/2009. Die Methode der Erfolgsmessung ist sogewählt, dass die Ergebnisse unabhängig von der absoluten Marktstärkenur die relative Entwicklung der Unternehmen seit 2007 zeigen. 