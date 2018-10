München (ots) - Sind Banken und Asset Manager noch reineFinanzdienstleister? Oder werden sie mehr und mehr zuTechnologieunternehmen? Welche Auswirkungen haben steigendeRegulierung, digitale Innovationen, Advanced Analytics und Blockchainauf die Branche? Und wie können Fintechs und etablierte Unternehmenvoneinander profitieren? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sichdie Veranstaltung "Banking2022 - Reshaping the Financial ServicesIndustry" der internationalen Managementberatung Bain & Company am15. und 16. November 2018 in Frankfurt am Main. Der Event findetbereits zum zweiten Mal statt. Für die Teilnahme können sich YoungProfessionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung bewerben."Die digitale Transformation ist in kaum einer anderen Branche sodeutlich spürbar und so tiefgreifend wie im Banking", erklärtBain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting imdeutschsprachigen Raum. "Bei dieser Veranstaltung erleben die jungenTalente praxisnah, wie unsere Branchen- und Technologieexpertenunsere Kunden fit für die Zukunft machen."Banken und Asset Manager allerorts arbeiten intensiv daran, neueGeschäftsmodelle und innovative digitale Angebote zu entwickeln undgleichzeitig die Kundenbindung zu verbessern. "KlassischesBankgeschäft und neue Technologien verschmelzen", betont Bain-PartnerDr. Dirk Vater, Leiter der Praxisgruppe Banken im deutschsprachigenRaum. "Deshalb führt kein Weg daran vorbei, aus traditionellenDenkmustern auszubrechen und intelligente sowie pragmatischumsetzbare neue Strategien zu entwickeln."Bewerbung noch bis zum 21. Oktober 2018 möglichAm Vorabend des Workshops treffen sich die Teilnehmer mit denBankenexperten von Bain im Rahmen eines Networking-Dinners zuminformellen Austausch. Nach dem Impulsvortrag am nächsten Morgendiskutieren die Berater und Young Professionals über die Zukunft derFinanzbranche. Anschließend analysieren wir gemeinsam die zentralenHerausforderungen der Banken und entwickeln Lösungsansätze. Inpersönlichen Gesprächen mit den Bain-Experten können sich dieTeilnehmer auch über Karriere sowie Einstiegs- undEntwicklungsmöglichkeiten bei Bain informieren. Die Bewerbungsfristfür die Veranstaltung "Banking2022" endet am 21. Oktober 2018. YoungProfessionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung in derFinanzdienstleistungsbranche oder im Consulting sind herzlicheingeladen, sich zu bewerben.Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess, zum Ablauf derVeranstaltung und zu den Ansprechpartnern gibt es unter:www.joinbain.de/banking2022.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell