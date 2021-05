Baillie Gifford UK Growth Fund Plc: Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie Baillie Gifford UK Growth Fund Plc wird am 31.05.2021, 13:36 Uhr, ein Kurs von 240 GBP geführt.

Die Aussichten für Baillie Gifford UK Growth Fund Plc haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Baillie Gifford UK Growth Fund Plc-Aktie beträgt dieser aktuell 214,34 GBP. Der letzte Schlusskurs (240 GBP) liegt damit deutlich darüber (+11,97 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Baillie Gifford UK Growth Fund Plc somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (238,99 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Baillie Gifford UK Growth Fund Plc-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Baillie Gifford UK Growth Fund Plc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Baillie Gifford UK Growth Fund Plc auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Baillie Gifford UK Growth Fund Plc in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Baillie Gifford UK Growth Fund Plc hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Baillie Gifford UK Growth Fund Plc konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Baillie Gifford UK Growth Fund Plc auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

