Baillie Gifford Shin Nippon: Aktienanalyse vom 18.07.2018

An der Börse schloss die Baillie Gifford Shin Nippon-Aktie am 17.07.2018 mit dem Kurs von 196,9 GBP.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Baillie Gifford Shin Nippon-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Baillie Gifford Shin Nippon vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 196,9 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Baillie Gifford Shin Nippon. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Baillie Gifford Shin Nippon daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Baillie Gifford Shin Nippon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Baillie Gifford Shin Nippon-Aktie ein Durchschnitt von 19,88 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 196,9 GBP (+890,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (38,55 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+410,77 Prozent), somit erhält die Baillie Gifford Shin Nippon-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Baillie Gifford Shin Nippon erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.